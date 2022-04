Dopo la coppia formata da Nicolò Scalfi e Vera Miales, anche Nicole Di Mario e Ivan Vettoretto hanno dovuto abbandonare La Pupa e il Secchione. Sono loro la seconda coppia eliminata dallo show condotto da Barbara D’Urso; i due hanno perso nella sfida finale del “Bagno di Cultura” contro Elena Morali e Aristide Malnati.

Nel corso della puntata Vera Miales è diventata la “Pupa insidiosa”: dopo aver perso nel gioco della vasca con Asia Valente ha perso il suo secchione Mirko Gancitano, fidanzato della ‘nuora’ Guenda Goria, che andrà a far coppia proprio con la Valente. La compagna di Amedeo Goria dovrà “rubare” un altro secchione a una delle altre coppie in gara.





La Pupa e il Secchione 2022, focolaio Covid in villa

Intanto nella villa de La Pupa e il Secchione pare ci sia un focolaio Covid. A darne notizia è stato il portale TvBlog.it. “Pare, sempre secondo le informazioni che abbiamo avuto modo di captare, che ci siano quattro ragazzi positivi fra il gruppo di componenti del cast della Pupa e il secchione show 2022”, si legge sul sito.

Martedì 5 aprile la puntata è andata in onda regolarmente perché era stata registrata ormai due settimane fa, ma il focolaio Covid si sarebbe diffuso negli ultimi giorni negli studi televisivi e ci sarebbero diversi problemi per le registrazioni delle prossime puntate. Secondo Tvblog la puntata sarebbe stata prevista per sabato 2 aprile, ma proprio a casa di positività al coronavirus sarebbe stata rinviata a domenica 10 aprile.

Se le persone risultate positive non dovessero negativizzarsi, la puntata in onda martedì 12 aprile ad potrebbe essere a rischio. “Se per domenica ci dovessero essere ancora casi di positività a catena all’interno della villa che ospita i componenti del cast, potrebbe anche accadere che il programma non vada in onda martedì prossimo”, scrive ancora TvBlog.

