Con il passare del tempo, la permanenza nella casa del Grande Fratello diventa sempre più complessa da gestire. È del tutto naturale che alcuni concorrenti possano risentire della crescente tensione accumulata durante i mesi. Anche se i dettagli precisi non sono ancora del tutto chiari, sembra che Helena Prestes abbia avuto un attacco di panico mentre si trovava in confessionale con Luca Calvani. L’attore ha rivelato di aver faticato a fronteggiare la situazione, esprimendo preoccupazione per quanto accaduto.

Tutto questo è avvenuto subito dopo una pesante discussione tra Helena e Shaila Gatta, che si sono affrontate in un acceso litigio. Le due concorrenti non hanno esitato a scagliarsi parole molto forti, e dopo la tempesta verbale, Helena ha vissuto un vero e proprio crollo emotivo.

Grande Fratello, critiche dopo le parole di Lorenzo su Helena

Un attacco di panico che ha spaventato Luca Calvani. Lei ha avuto un attacco di panico lì dentro il confessionale, ero da solo con lei ero impaurito davvero. Sono un uomo di 50 anni, eppure ero impaurito non sapevo cosa fare, ho avuto paura. Non la potevo nemmeno… non si faceva toccare” ha detto il concorrente.

Anche sui social molti telespettatori hanno commentato il fatto e hanno criticato fortemente Lorenzo Spolverato che, invece, anche in questa occasione si è scagliato contro la modella. “Difenderla per un attacco di panico che ti posso dire sticazzi”, ha detto scatenando la reazione del pubblico.

— asia 💌💋 javi7 𓆪 (@asiaobriien) January 2, 2025

“Non ci sono più parole ormai per esprimere la bassezza di questo omuncolo. Non appena sarà al televoto…”, “Che sfigato”, “Dovete prendere provvedimenti”, “Io per un attacco di panico sono andata al ospedale quindi anche meno se non sai di cosa stai parlando”, si legge su X. Il comportamento di Lorenzo non è piaciuto al pubblico, perché in una situazione così delicata avrebbe dovuto avere più tatto e comprensione.