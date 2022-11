“Proposta di matrimonio al GF Vip 7”. Ma è saltata: lo scoop arriva da Casa Pipol ed è stato svelato nelle scorse ore da Samara Tramontana e Gabriele Parpiglia. Protagonista, ovvio, una delle vippone di Alfonso Signorini che però è all’oscuro di tutto. “Lo scorso lunedì è entrato l’ex di Antonella Fiordelisi però ci sarebbe dovuto essere un altro ingresso…”, esordisce la Tramontana.

“Valerio Tremiterra, l’ex di Nikita che si sarebbe messo d’accordo con gli autori per chiederle di sposarla, esattamente”. Ma “Questa cosa non è stata fatta proprio per via del comportamento di lei che si è distaccata da questa relazione iniziando un flirt con Onestini e quindi il suo ragazzo non ha voluto venire in studio”.

“Proposta di matrimonio al GF Vip”: lo scoop

Un passo indietro. Nei giorni scorsi si è molto parlato di Valerio Tremiterra, 51 anni e imprenditore che lavora nel campo della ristorazione. Nikita è entrata al GF Vip 7 dichiarandosi single ma un aereo con un messaggio d’amore volato sulla Casa di Cinecittà ha capovolto la situazione svelando che fuori, ad attenderla, c’era questo fidanzato misterioso di cui il settimanale Chi ha poi svelato l’identità.

Il magazine ha poi postato sul suo profilo social un video che ritrae alcuni momenti della storia tra i due realizzato dalla modella per il compagno, inviatogli prima di entrare a far parte del GF Vip. Sarebbe dovuto rimanere privato, quindi avrebbe allontanato Nikita, che ha infatti spiegato di considerarsi libera. Ma torniamo a questa proposta di matrimonio di cui parla Casa Pipol: Valerio Tremiterra avrebbe voluto chiedere la mano di Nikita Pelizon al GF Vip 7 ma “a lei pare non interessare più mentre Valerio è a casa con il cuore infranto, spera nel ritorno ma sa che sotto sotto è una cosa chiusa”, ha aggiunto Tamara.

E Parpiglia: “Tra l’altro prima di entrare al GF Vip, Valerio e Nikita hanno vissuto insieme 24 ore su 24. Lei si era trasferita a casa sua. Saltato l’ingresso ci sarebbe dovuta essere una sorta di lettera che ora vi leggo che non è andata in onda: ‘Ciao Niki, tesoro. Non cadere in trappole e giochini, sappi che io sono qui fuori ad aspettarti anche se vedere quelle immagini non mi ha fatto stare bene’. Lui intende il bacio con Daniele in confessionale e l’interesse per Onestini, vedremo cosa succederà”.