“È arrivato lo stop”. Clamoroso Rai, decisione sul programma dopo solo 5 puntate

La Rai ha deciso, le ultime due puntate del programma non andranno in onda in diretta. Una decisione motivata dagli ascolti deludenti. Lo ha annunciato il sito DavideMaggio. Secondo quanto si legge sul sito, la Rai ha scelto di registrare sia la semifinale che la finale, modificando così il meccanismo di gara e privando il pubblico da casa della possibilità di votare. Dunque i telespettatori e le telespettatrici perdono quello che era un vero e proprio “potere”.

>>“Hai vinto solo perché sei un ruffiano”. Ora o mai più, putiferio dopo la puntata

E questo potrebbe anche cambiare il volto delle classifiche, visto che ad esempio Pago o Carone, sono stati sempre amatissimi anche grazie al televoto. Parliamo del nuovo programma di Marco Liorni, Ora o mai più, in onda il sabato su Rai 1.





Ora o mai più, stop alla diretta per le prossime due puntate

Il programma punta a far riscoprire artisti che in passato hanno avuto successo. Nella quinta puntata, prima di Sanremo, a trionfare è stato Pierdavide Carone, ex allievo di Amici, seguito da Valerio Scanu. Quest’ultimo nei precedenti appuntamenti aveva avuto momenti di scontro duri con Donatella Rettore che l’ha invitato ad abbassare la cresta.

Sempre la cantautrice di Castelfranco Veneto ha ‘bocciato’ il vincitore della serata affermando “Non ha lo spessore di De Gregori“. E grazie, verrebbe da aggiungere. In ogni caso, spazio ora ai dati degli ascolti. Maria De Filippi è tornata a dettar legge con il suo “C’è Posta per Te” nel sabato televisivo italiano.

Nell’ultima puntata il programma di Canale 5 si conferma la scelta preferita da ben 4 milioni e 632mila spettatori, share del 32%, in pratica un italiano su tre. “Ora o mai più”, invece, non ha convinto ed è rimasto piantato a 2 milioni e 84mila spettatori (16%), letteralmente doppiato dallo show di Mediaset.