Nuovo arrivo nel cast della famosa fiction italiana. I fan hanno da subito decretato il successo de Il Collegio giunto all’ottava stagione. Dopo Carmelina Iannoni, figlia di Carmen Di Pietro, arriva un’altra figlia vip nel cast del reality show in onda su Rai Due. Dopo la prima puntata andata in onda il 24 settembre su Rai 2 e su Rai Play, la fiction va incontro a un ulteriore nuovo arrivo a sorpresa. È così che i nuovi collegiali man mano continuano a riempire il cast alzando l’asticella delle aspettative.

Un’ altra figlia vip entra nel cast de Il Collegio 8. Dopo Carmelina Iannoni, ecco l’arrivo di Aurora Costantini. Trattasi nello specifico della splendida figlia dell’ex gieffina e showgirl Matilde Brandi. Per chi non la conoscesse, Aurora è una delle due gemelle di Matilde Brandi nate nel 2006 dalla relazione con Marco Costantini.

Un’ altra figlia vip entra nel cast de Il Collegio 8. Ecco di chi si tratta

“Quando sono uscita dalla Casa del ‘Grande Fratello Vip’ ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava”, ha raccontato Matilde Brandi nel corso di un’intervista rilasciata non appena uscita dalla casa del reality show. E adesso sarà dunque la volta della figlia Aurora a cavalcare la cresta dell’onda del successo.

Il personaggio di Aurora subentra dunque per sostituire Giorgia Ceccarelli, uscita di scena dopo la vicenda che l’ha vista protagonista di uno scatto d’ira. Giorgia è stata sottoposta al taglio di capelli, respingendo le regole del Collegio. Dopo la sua espulsione, dunque, subentra la nuova collegiale. Ma cosa sappiamo di più su Aurora?

La figlia di Matilde Brandi nasce a Roma e ha 17 anni. Esaustivo quanto afferma di se stessa nel video di presentazione: “Sono molto creativa e penso sempre fuori dal normale. Ho una sorella gemella, si chiama Sofia, andiamo d’accordo ma anche no”. Aurora e Sofia compaiono negli scatti postati dalla madre Matilde Brandi sul suo profilo Instagram, con la quale condividono momenti della loro vita insieme.