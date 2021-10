Principesse Selassié scatenate nella nuova diretta del GF Vip 6. Soprattutto Clarissa, che nella settima puntata si è di nuovo scagliata contro Soleil Sorge perché, proprio durante il segmento “tutte contro Soleil”, stanca di essere continuamente interrotta e sovrastata dall’ex UeD e influencer si è lasciata andare a questa affermazione: “Prendi il ticket e aspetta il tuo turno”. Così, con questa “battuta”, la sorellina più piccola delle principesse Selassié ha invitato la coinquilina a fare silenzio e a permetterle di continuare con il suo discorso.

Ma non è finita qui perché finita la diretta le sorelle hanno continuato e confermato di essere nuovamente sul piede di guerra contro Soleil Sorge che per la cronaca è stata di nuovo resa immune ma questa volta da Adriana Volpe. Ecco: questa decisione dell’opinionista del GF Vip 6 non è andata giù a Lulù e Clarissa Selassié che nella notte hanno iniziato a sparare a zero sull’influencer, come riporta il sito Biccy.

Le principesse Selassié contro GF Vip 6 e Soleil Sorge

“Soleil è una provocatrice molto cattiva – le parole di Lulù Selassié – Io conosco persone che conoscono lei e ci hanno detto tutto. Non faccio nomi perché non mi permetto. Non vorrei mettere in mezzo terzi che poi non possono replicare. Queste persone ci hanno detto che è cattiva. Noi all’inizio abbiamo detto ‘perché dobbiamo pensare male di lei se non la conosciamo?’. Però conoscendola possiamo dire che avevano ragione, perché è davvero cattiva”.





Ma non solo perché poi Lulù Selassié se l’è presa anche con il GF Vip 6, accusato di non mettere “i filmati giusti”: “Caro GF metti i video giusti in puntata perché passiamo sempre male qua. Stranamente non fanno vedere i pezzi in cui loro sono cattivi con noi. Però mandano in onda le clip dove noi passiamo per pazze. Ma c’è un motivo ai nostri comportamenti“.

Lulù: "tanta gente prima di entrare qua mi ha detto di stare attenta a Soleil perché è provocatrice e cattiva"



Mamma quanto la soffreeee#GFvip pic.twitter.com/zJe1Jc5ZgK October 4, 2021

E la più piccola delle principesse Selassié: “Hanno mandato il video dove mia sorella dice che Soleil è falsa. Eppure hanno fatto passare per falsa me. Questo perché nel video ho detto ‘Jessy non metterti contro Soleil perché è più forte di noi’. Ma questa è falsità? Lei è una prepotente e io ho messo in guardia mia sorella perché noi tre veniamo da una situazione di dolore, un momento stressante e volevo tutelarci. Poi è successo questo episodio del razzismo. Ma ci sono vari episodi che mi hanno fatta sentire aggredita da Soleil”.