“Prende il posto di Signorini”. Rivoluzione al Grande Fratello. Sembra ormai certo che nella prossima edizione del reality, Alfonso Signorini non sarà più il conduttore. L’annuncio è arrivato in modo indiretto, ma inequivocabile, durante la finale dell’ultima edizione, quando il diretto interessato ha evitato di confermare il proprio ritorno, limitandosi a dichiarare: “Il Grande Fratello non finisce qui e posso già annunciarvi che tornerà a settembre, grazie a tutti”.

Parole che hanno immediatamente acceso le speculazioni su chi prenderà il suo posto. A fare chiarezza ci ha pensato un’agenzia di stampa, rivelando poco fa che sarà una conduttrice di grande esperienza, prossima al rientro in Mediaset, a raccogliere l’eredità di Signorini. Si tratta di un volto storico della televisione italiana, già alla guida di numerosi programmi di successo.

“Lei”. Grande Fratello, prende il posto di Alfonso Signorini: conduttrice numero uno

Per il “dopo Signorini” c’è su tavolo dei dirigenti Mediaset il nome fortissimo di Simona Ventura: “Per la prossima stagione esiste la possibilità che Signorini venga spostato dalla conduzione dopo sei edizioni. Tra i nomi che circolano”,come rivela La Presse, quello “di Simona Ventura”. Simona è impegnata ancora in Rai con il programma “Citofonare Rai due”, ma presto dovrebbe fare ritorno all’zienda di Cologno Monzese. Infatti, “stando alle indiscrezioni dovrebbe tornare all’Isola dei Famosi come opinionista nella nuova edizione (condotta da Veronica Gentili)”. Un antipasto per lei, in vista della prossima edizione del Gf come presentatrice.

Simona Ventura avrebbe quindi sbaragliato tutta la concorrenza. Altri nomi fatti erano quelli della stessa Veronica Gentili. E poi Ilary Blasi, presente in studio durante la finale per promuovere il suo nuovo show The Couple. Sempre secondo LaPresse, bocciate anche le due strade che portavano as Amadeus e Stefano De Martino, mentre su Barbara d’Urso pesa il burrascoso addio a Mediaset.

Alfonso Signorini, dal canto suo, non ha smentito la sua uscita di scena, limitandosi a dichiarare che, per il momento, preferisce non parlare di lavoro: “Adesso andrò in vacanza”. Una scelta che segna la fine di un’era e apre un nuovo capitolo per il reality di Canale 5. Intanto a breve dovrebbero partire anche i casting per scegliere i nuovi inquilini che andranno a vivere insieme nella casa più spiata d’Italia.