Momento difficilissimo per Ivana Mrazova durante Pechino Express. La modella ceca naturalizzata italiana ha vissuto un’esperienza davvero negativa nel corso della prima puntata dello show in cui partecipa in coppia con l’ex concorrente del GF Giaele De Donà. I partecipanti si trovano nelle Filippine, una cultura diversa dalla nostra dove ci sono anche cibi particolari.

Ivana Mrazova è nota anche per la sua lunga relazione con Luca Onestini che però è finita da tempo. Ora la 32enne ha voltato pagina e ha un nuovo compagno. Su quest’ultimo non si sa molto, tranne che è americano e molti si aspettano che lei riveli qualche dettaglio in più magari proprio a Pechino Express. Intanto, però, l’avventura nel sud-est asiatico non è iniziata nel migliore dei modi.

Ivana Mrazova si sente male dopo aver assaggiato del cibo particolare

Sicuramente non è Giaele De Donà la più delicata della coppia. Infatti le due hanno assaggiato lo stesso cibo, ma mentre Giaele non ha avuto problemi Ivana si è sentita male. Stiamo parlando del tamilok, un mollusco marino dall’aspetto simile a un verme e considerato una prelibatezza nelle Filippine dove viene consumato crudo con aceto e spezie. Ha una consistenza gelatinosa e un sapore che ricorda le ostriche.

Per Ivana Mrazova mangiarlo è stato un vero incubo e infatti ha vomitato più volte: “Questa roba è veramente disgustosa“, sono state le sue parole annusandolo. Poi Giaele ha provato a convincerla: “Assaggialo, è come una minestrina! Sa di ostriche!“. Ma Ivana ha reagito male: “Non erano ostriche, erano dei vermi che puzzavano di m**da e occhi di non so che cosa”.

Tra l’altro anche la cuoca che aveva preparato questo piatto ‘prelibato’ ha visto la scena… E non è finita, perché Ivana ha vomitato anche un’altra volta. È successo quando ha assaggiato dei cetrioli di mare piccantissimi e con tanta cipolla. Stavolta la modella ha rimesso nel giardino di chi aveva preparato il piatto. Insomma, come inizio d’avventura non c’è male…

