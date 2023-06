Se n’è parlato per tanto tempo, ma ci sono sempre state voci contrastanti su di loro. Ora, però, si è finalmente scoperto cosa succede nella vita privata di Luca Onestini e Ivana Mrazova. A rispondere all’ennesima domanda sugli ex concorrenti del Grande Fratello Vip è stata lei, infatti ha deciso di avere una conversazione sui social con i suoi fan e ovviamente uno di loro non ha potuto non chiederle lumi sul rapporto con il giovane.

A proposito di Luca Onestini e Ivana Mrazova, domenica 4 giugno sono stati protagonisti ad un evento a Roma. Si è trattato di un appuntamento lavorativo e nelle loro Instagram stories sono apparsi insieme. Ma è un altro dettaglio che ha catturato l’attenzione di migliaia e migliaia di follower. La segnalazione è giunta all’influencer Deianira Marzano, la quale ha dato anche la sua opinione sugli ex fidanzati.

Luca Onestini e Ivana Mrazova insieme? Ora risponde lei

Nonostante si fossero fatte sempre più intense le voci che li davano vicini al ricongiungimento, anche grazie al riavvicinamento avvenuto durante il GF Vip 7, non c’erano mai state reazioni molto chiare da parte di Luca Onestini e Ivana Mrazova. Tutto era rimasto sempre nell’ambiguo, quindi non c’era certezza su ciò che stesse succedendo, ma ora la modella ha rotto ufficialmente il silenzio e ha fugato ogni tipo di dubbio sul loro legame.

Ad Ivana Mrazova è stato chiesto da un follower: “Ok, e Luca fa parte ancora della tua vita o no?“. E la ragazza ha subito scritto: “Assolutamente sì“, aggiungendo anche un cuore rosso. Quindi, la pace definitiva è stata raggiunta e i due sarebbero nuovamente una coppia a tutti gli effetti. Festa grande per i loro fan, che da tanto tempo non aspettavano altro che questo momento. Ora il prossimo passo è sperare in qualche foto di coppia, mentre si scambiano un bel bacio.

E Ivana ha approfittato di questo botta e risposta coi fan per parlare anche degli hater: “Nella vita tutto torna, la cattiveria al mittente, l’amore a chi lo ha donato, le bugie a chi le ha dette, l’invidia a chi la sente…La ruota gira per tutti”.