Importante aggiornamento su Luca Onestini e Ivana Mrazova. Come sapete, i due sono stati fidanzati per anni poi i loro rapporti si sono lentamente deteriorati fino ad arrivare alla decisione di separarsi. Grazie ad Alfonso Signorini e al GF Vip 7, si sono avvicinati nuovamente e c’è chi ha sognato in grande per settimane. Ma non sono mai arrivate notizie che facevano riferimento ad un ritorno di fiamma ufficiale. Ora è giunta una segnalazione molto interessante.

I diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sul loro rapporto, ma i fan sono riusciti a notare qualcosa di sensazionale sul conto di Luca Onestini e Ivana Mrazova. Adesso serviranno necessariamente delle loro affermazioni per scoprirne di più, ma intanto la situazione sta prendendo una certa direzione e quindi c’è grande fermento intorno agli ex protagonisti del reality show di Canale 5.

Luca Onestini e Ivana Mrazova, cosa è stato scoperto

Nelle scorse ore c’è stata una novità molto rilevante su Luca Onestini e Ivana Mrazova e questo può cambiare le carte in tavola. Innanzitutto può essere confermato un loro incontro, dato che domenica 4 giugno sono stati protagonisti ad un evento a Roma. Si è trattato di un appuntamento lavorativo e nelle loro Instagram stories sono apparsi insieme. Ma è un altro dettaglio che ha catturato l’attenzione di migliaia e migliaia di follower.

La segnalazione è giunta all’influencer Deianira Marzano, la quale ha dato anche la sua opinione sugli ex fidanzati. Questo quanto scritto da una internauta: “Ciao Deia, volevo dirti se noti dalle storie di Luca e Ivana che sembra che abbiano dormito.. Quindi dovrebbero essere tornati insieme”. Sono infatti state postate delle immagini dallo stesso albergo e c’è chi sia certo che abbiano trascorso la notte nella stessa camera. E vediamo cosa ha detto l’influencer.

La Marzano ritiene possibile che i due abbiano sì prenotato una camera nello stesso hotel, ma che non siano stati nella stessa stanza. Ovviamente certezze non ne abbiamo, capiremo tutto solo se loro vorranno rompere il silenzio su questa vicenda.