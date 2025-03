Che tra Shaila Gatta e Stefania Orlando non ci sia proprio amicizia è ormai chiarissimo al Grande Fratello. Più volte, e anche di recente, le due hanno discusso e la conduttrice continua a non credere alla storia con Lorenzo Spolverato. E nemmeno alla lite finale che li ha portati all’addio. A suo avviso sono presi e mollati e ripresi troppe volte, solo per avere un momento tutto per loro nella diretta condotta da Alfonso Signorini.

“Non credo a nulla di quello che fanno loro”, ha detto sicura Stefania Orlando. Per lei, poi, Lorenzo Spolverato ha la tendenza a comandare il suo gruppetto di persone ed è troppo arrogante per i suoi gusti. Con il modello, per cui l’antipatia è reciproca, c’è stata l’ennesima discussione l’altra sera. “Fino a ieri vi siete detti le cose peggiori e ora sembrate più uniti di prima. Ma a chi volete prendere in giro?”, l’ha attaccato lei.

“Vergogna su Stefania, il GF lo permette pure”

La conduttrice ha ribadito che l’unico interesse degli Shailenzo è quello di avere clip e alla fine non si sono chiariti. Anzi, Lorenzo si è poi augurato che al televoto di giovedì il pubblico scelga di mandare fuori proprio lei: “Spero che domani esca Stefania Orlando. Mamma mia ho iniziato a pregare da ieri sera”.

Anche con la ex velina c’è maretta. “Shaila e Chiara si sono messe a saltare sul letto di Lorenzo. Hanno preso la nostra camera per la stanza dei divertimenti. Non si può vedere tutto questo casino”, ha detto una Stefania parecchio infastidita dal comportamento delle due amiche a Federico e MaVi. Amiche a cui si è aggiunta una terza, Zeudi.

Pensate Stefania Orlando donna di spettacolo con un curriculum di tutto rispetto si deve sentir dire queste parole da tre minorate. È una offesa non solo a Lei ma all intelligenza umana. E il #GrandeFratello lo permette. Falliti.pic.twitter.com/pFUCghPF7o — Ivy (@Ivy24481) March 6, 2025

E ora proprio il terzetto, chiuso in magazzino, ha dato via a uno show contro Stefania Orlando. Shaila si è esibita in un “dissing” (lo aveva composto anche per Helena, ndr) e fatto anche la sua imitazione tra le risate e la complicità delle altre. “Pensate Stefania Orlando donna di spettacolo con un curriculum di tutto rispetto si deve sentir dire queste parole da tre minorate. È una offesa non solo a Lei ma all intelligenza umana. E il Grande Fratello lo permette. Falliti”, il commento dell’utente che ha ripreso e postato su X la scena. Come la prenderà Stefania?