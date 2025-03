Al Grande Fratello c’è maretta anche e soprattutto tra le coppie. Dopo la puntata di lunedì e in attesa di quella di giovedì 6 marzo, quando un altro o un’altra concorrente lascerà per sempre il reality, la situazione è questa. Shaila e Lorenzo sono sempre lasciati, Helena e Javier stanno insieme ma Zeudi è sempre più vicina al pallavolista e Tommaso e MaVi sono entrati in una crisi nerissima.

Lite più che furiosa tra i due, con Tommaso che ha urlato e si è messo a piangere davanti alla fidanzata per poi, chiuso in confessionale, lasciarsi andare a uno sfogo senza precedenti. Ma andiamo con ordine. Al termine dell’ultima puntata, è entrato in crisi perché Mariavittoria l’ha accusato di non averla difesa abbastanza in diretta.

GF, Tommaso: “MaVi si dovrebbe vergognare”

“Ma sei in grado di stare con me, volermi bene e ridere? Hai sempre il broncio mentre mi guardi”, ha detto Tommaso disperato, tra le lacrime. “Tu non mi tuteli mai”, ha risposto lei. “Smettila”, ha urlato il toscano mentre si allontanava dal giardino, sempre in preda a rabbia e pianto.

Per Jessica “lui la prende troppo sul personale” e si è chiesta: “Se continuano a fare di ogni piccola cosa un problema, fuori quanto durano?”. Mariavittoria comunque non si è lasciata intenerire dal pianto del compagno, che poi si è sfogato in confessionale. “Lei si deve vergognare per come mi tratta, per come mi risponde e per le parole che dice”, ha detto il concorrente come mostrato nei daytime.

Tommaso ha anche criticato la fidanzata per il poco coraggio che avrebbe nel loro rapporto: “Se una persona del genere mi dice queste cose e non riesce nemmeno a lasciarmi guardandomi in faccia, si deve vergognare”. Il pubblico chiaramente ha commentato a più non posso. “Quest’anno sono tutti imbarazzanti, tossici e tristi da vedere”, “Lei non gli vuole bene”, “Sono all’esasperazione”, “Che sceneggiate”, “Potrebbe lasciarla lui se deve stare così male”, “Lei è stata capace di rovinare il bello che c’era all’inizio”, hanno scritto alcuni utenti su X dopo aver visto il daytime del 5 marzo.