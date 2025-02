Al Grande Fratello le ultime dinamiche stanno tenendo tutti sulle spine. Infatti, c’è stato il riavvicinamento tra Helena e Javier, i quali anche se non si definiscono ancora una coppia, si stanno scambiando momenti intimi tra baci e abbracci. Ma ora sta venendo fuori un’altra questione, che coinvolge la modella e la coinquilina Amanda. Tra le due si è instaurato un bel legame, ma dietro si nasconderebbe altro.

A sganciare la bomba è stata una persona che sta seguendo da vicino il Grande Fratello, sin da quando ha avuto inizio lo scorso mese di settembre. Helena non sarebbe del tutto sincera verso Amanda, stando a questa accusa, anzi starebbe mettendo in pratica una sua strategia.

Grande Fratello, Helena sotto accusa: “Cosa fa con Amanda”

Una telespettatrice del Grande Fratello non ha svelato cose positive sul conto di Helena. Anzi, secondo lei starebbe attuando un modus operandi subdolo nei confronti di Amanda. Chissà se Alfonso Signorini chiederà conto di questo rapporto tra le due donne e se proverà a metterle in difficoltà, tirando in ballo questa questione.

L’utente su X ha scritto che “secondo il mio parere, Helena è troppo furba. Usa Amanda perché ha capito il cuore di mamma ed è ora che faccia la persona adulta e non i capricci. Per me purtroppo c’è qualche cosa che non va, non mi fido di lei dal primo giorno del Grande Fratello”.

Secondo il mio parere Helena è troppo furba usa Ammanda perché ha capito il cuore di mamma e ora che faccia la persona adulta e non capricci per me purtroppo c' e qualche cosa che non va non mi fido core23 h24 dal primo giorno del grande fratello — core_23 (@MariaGr03447600) February 5, 2025

Per ora Helena e Amanda restano carissime amiche, ma tra il pubblico serpeggiano ancora tanti dubbi sulla veridicità del rapporto.