Siamo ormai agli sgoccioli del Grande Fratello con la finale che è a un passo. Lunedì 31 marzo sapremo chi avrà vinto questa edizione, ma intanto Stefania Orlando ha già detto la sua e fatto il nome di colei che trionferà a discapito degli altri concorrenti. Un trionfo in piena regola, che ha anche motivato in diretta tv.

Stefania Orlando è stata infatti ospite di Pomeriggio Cinque nella giornata del 28 marzo e, parlando del Grande Fratello, ha svelato in anteprima chi secondo lei vincerà e si porterà a casa il montepremi da 100mila euro. Lo ha detto davanti a Myrta Merlino, che ha preso atto di questa anticipazione.

Grande Fratello, Stefania Orlando svela chi vincerà il reality

Nel filmato condiviso dal programma Pomeriggio Cinque sul social network X, si è potuta udire la dichiarazione di Stefania Orlando, che dallo studio ha annunciato chi dovrebbe prevalere su tutti durante la finale del Grande Fratello. E lei ne sarebbe ovviamente orgogliosa.

Stefania ha esclamato: “Io spero che vinca Helena. Una donna comunque vera, dura, ma ha pagato per il suo errore. Lei è stata mandata fuori dal pubblico ed è poi stata fatta rientrare sempre dal pubblico. E quindi spero che vinca”. Non ci sarebbero per la Orlando altri concorrenti che meriterebbero più di lei.

Già sicuri della finale, oltre a Helena, ci sono anche Lorenzo, Jessica e Zeudi. Il pubblico deciderà lunedì 31 marzo chi rendere invece finalista tra Chiara e Mariavittoria.