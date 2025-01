Il caos vero al Grande Fratello. Per chi si fosse perso le ultime dalla casa, nelle scorse ore Helena Prestes ha avuto una discussione con Jessica Morlacchi che è degenerata. Degenerata nel momento in cui, dopo una serie di insulti, la modella si è alzata da tavola e gettato per aria dell’acqua e anche un bollitore: “Sei una pu***“.

E Jessica quasi soddisfatta: “Vai brava! Smascherata, questa è quella che sei, questa è la verità, finalmente! Questa è la tua vera natura baby è inutile che scappi“. Ma mentre Helena tornava verso il tavolo è stata immediatamente fermata da Javier Martinez: “No basta ferma“. E Jessica ha continuato a provocarla: “Vai fallo, continua, ma fallo a favore di telecamere. Fai vedere a tutti chi sei”.

La furia di Helena poi la decisione del GF: divisa dagli altri

Una scena, questa, che ha lasciato sconvolti gli altri concorrenti e anche il pubblico e che si è conclusa con Maxime e Javier che allontanavano Helena da Jessica cercando di calmarla. La modella però ha continuato: “Vieni qui da me che vedi come ti faccio la doccia adesso”. “La doccia serve a te che puzzi. Sei una pazza e adesso tutti hanno visto la tua vera natura”.

Immediato a quel punto l’intervento del Grande Fratello, che ha richiamato Helena: “Vieni in confessionale”, ha detto un’autrice. Poi però Helena è sparita. Né lei né Javier si sono più visti sulla diretta in onda su Mediaset Extra. Per diverso tempo a quanto dicono gli spettatori che stavano seguendo il GF: “Ma Helena è uscita con Javier, non li stanno più inquadrando. Non ci sono in nessuna delle due regie”. “Ormai è mezz’ora che non si vede Helena e adesso nemmeno Javier, qualcosa è successo“.

Helena da stanotte dormirà in suite.

Alla fine si è capito tutto grazie a Luca Calvani, che parlando con Zeudi Di Palma e Amanda Lecciso ha detto riferendosi ad Helana: “No tranquilla che non si agita adesso. Lei è con Javier, in suite. Lei stanotte dorme nella suite”. E infatti nei video successivi i due si vedono appartati in una stanza diversa. Insomma, Helena è stata separata dal resto del gruppo e lasciata con Javier. Ma cosa succederà ora? Il pubblico si aspetta provvedimenti seri dopo questa scena incredibile vista nella casa.