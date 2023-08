È bastata una frase per scatenare il finimondo, una frase che ha fatto subito capire che per Myrta Merlino quest’anno non sarà facile. La conduttrice è stata chiamata al posto di Barbara D’Urso, tagliata all’improvviso ma comunque sotto contratto con Mediaset fino a fine anno. Di Barbara quest’anno si è parlato a più riprese, per lei si sono esposti personaggi di primo piano, amici e colleghi che con lei hanno condiviso una parte di vita.

Barbara che proprio nei giorni scorsi ha subito un altro schiaffo da Mediaset. Come riferito dai siti Gossip e Tv e Novella 2000, sull’account Instagram ufficiale di Pomeriggio Cinque non ci sono più delle attività con Barbara D’Urso protagonista. Eliminato definitivamente il filmato di Barbarella, che rivolgendosi ai telespettatori, augurava una buona estate. In più, era presente una cartella in evidenza chiamata Barbara che è stata rimossa.





Pomeriggio 5, critiche dopo il nuovo promo su Instagram

Il repulisti generale potrebbe essere soltanto cominciato, non è da escludere che altri contenuti siano cancellati prossimamente. Ma proprio sulla pagina di Pomeriggio 5 si è scatenata la bufera dop che è stato diffuso il un nuovo promo del programma tv in cui si sente dire alla nuova padrona di casa, Myrta Merlino: “Vi porterò dentro al racconto della realtà. Non vedo l’ora di cominciare”.

Tra i commenti al video, tantissimi, tra i fan della precedente conduttrice dello show, Barbara d’Urso, hanno aspramente criticato la decisione di sostituirla e c’è chi ha scritto: “Che orrore togliere la d’Urso”, oppure: “Non c’è paragone; Barbara d’ Urso è Pomeriggio 5!”, e anche: “Senza barbara io non lo guardo”. Insomma, per Myrta non sarà stagione facile.

Barbara intano è alla finestra. Solamente alcuni giorni fa sono uscite altre indiscrezioni su Barbara D’Urso e la sua vita professionale a Mediaset. Anche se non è stata citata ufficialmente, il sito Dagospia le ha fatto i conti in tasca: “Un volto noto del piccolo schermo non sta vivendo un momento fortunato ma dimentica di raccontare nelle sue uscite pubbliche un dettaglio mica da poco: negli ultimi quattro anni ha ottenuto un cachet complessivo di quindici milioni di euro”.