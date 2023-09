Sono passati un paio di mesi da quando Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato la loro separazione; un addio che era arrivato dopo non poche polemiche ed una smentita al sito Dagospia che ne aveva anticipato la volontà. Una storia, la loro, che sembra potesse essere in grado di resistere ad urti di ogni genere ma che poi si è arenata su un binario morto. Il motivo? L’amore aveva lasciato spazio ad una grande amicizia e nulla più.

A distanza di tempo dall’addio, con la coppia che è stata più volte fotografata insieme in vacanza con numerosi flirt che erano stati attribuiti prima a Sonia e poi a Paolo, ecco che interviene per la prima volta Laura Freddi, storica ex fidanzata di Paolo Bonolis di cui per anni si è detto fosse molto ma molto gelosa di Sonia al punto che, si diceva, le due non si scambiassero parola.





Laura Freddi, tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli grande amicizia

Voce messa a tacere dalle dirette interessate. A dispetto di tutto, infatti, Laura ha sempre tenuto un low profile nei confronti della coppia rispettandone i sentimenti anche quando questi sono finiti. Nelle scorse ore, come detto in apertura, al magazine Elle ha raccontato come ha vissuto quei momenti raccontando poi la verità sul rapporto attuale che lega Sonia e Paolo.

Racconta Laura: “Quando hanno comunicato la separazione, sono stata inondata di chiamate da parte dei giornali, mi offrivano copertine e articoli per avere la mia opinione. Ho rifiutato tutto e ho subito chiamato Sonia dicendole: “Guarda che se esce qualcosa non sono le mie parole”. Lei mi ha tranquillizzato assicurandomi che entrambi erano molto sereni”.

Una testimonianza quindi di grande amicizia. Poi sulla loro vita attuale: “Sono due persone intelligenti che sanno proteggere i figli e, nonostante la separazione, hanno un rapporto speciale che li porta a stare comunque insieme. Il resto è tutto chiacchiere e la gente con troppa superficialità dà giudizi senza capire che può ferire le persone”, chiudendo di fatto ogni gossip ee confermando il legame stretto tra i due.