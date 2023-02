“Pippo Baudo sta male, credo”. Con queste parole, Pippo Balestrieri, storico direttore di palco del Festival di Sanremo, aveva preoccupato i fan del grande conduttore italiano oggi 86enne. Ospite del programma “Italia sì” di Marco Liorni, Balestrieri si era detto preoccupato per la salute del conduttore scatenando un lungo applauso del pubblico.

“Mi emoziono perché lui sta male, credo – aveva detto Balestrieri in lacrime durante la puntata della trasmissione Rai parlando di Pippo Baudo – Ho fatto almeno dieci Festival di Sanremo con lui. Sono successe tante cose, anche imprevisti. Ricordo ancora quando è salito sul palco cavallo pazzo ma di cose ne sono successe tante”.

Leggi anche: “Pippo Baudo, purtroppo…”. Italia Sì, la triste rivelazione su di lui. Pubblico in lacrime





Pippo Baudo come sta: il conduttore smentisce Pippo Balestrieri

“Ne ho fatti almeno dieci con lui – aveva raccontato ancora parlano dei Sanremo condotti da Pippo Baudo – Sono successe tante cose, anche degli imprevisti. Ricordo ancora quando è salito sul palco cavallo pazzo, ma di cose ne sono successe”. Dopo l’intervista allo storico direttore di palco del Festival di Sanremo la notizia sulle gravi condizioni del conduttore sono diventate virali sui social.

Al Messaggero è stato lo stesso conduttore a smentire le parole di Pippo Balestrieri: “Il mio nome è Baudo, Pippo Baudo. E sto bene. Non capisco proprio perché siano circolate queste notizie, ma state tranquilli. Il miglior modo per rassicurare tutti è farlo di persona, far sentire la mia voce e augurare a tutti un buon pomeriggio”.

Sul caso è intervenuta anche Katia Ricciarelli, ex moglie del conduttore: “Non capisco veramente perché succedano certe cose. Sarà almeno la terza volta che scatta un tamtam sulla sua salute. Comunque meglio così, era un po’ che non ci sentivamo, lo chiamerò presto per scherzarne con lui”, ha detto la cantante ed ex concorrente del GF Vip 6.