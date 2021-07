“Adoro”. Pierpaolo Pretelli al settimo cielo: la notizia è appena arrivata e lui è pazzo di gioia

Sono ufficiali i nomi dei prossimi concorrenti della nuova edizione di “Tale e Quale Show”. Il programma di Carlo Conti che vede affrontarsi numerosi vip nei panni di cantanti famosi ha messo d’accordo tutti, pubblico e critica. E dunque c’è grande attesa di vedere all’opera i nuovi protagonisti di questo simpatico format. A trionfare nelle ultime due edizioni sono stati Antonio Mezzancella e Lidia Schillaci. Chi vincerà nella nuova edizione che avrà inizio il 17 settembre 2021 su Rai1?

Beh intanto vi diamo i nomi che lo stesso conduttore ha reso noti con un post: si tratta di Ciro Priello, Dennis Fantina, Biagio Izzo, Gemelli Guidonia, Ala Parietti, Federica Nargi, Deborah Johnson e Francesca Alotta. L’ultimo nome, invece, resta ancora ancora misterioso. Lo stesso Carlo Conti ha annunciato che sono previste delle novità per quanto riguarda la giuria. Giuria che negli ultimi anni è stata composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, oltre a un quarto giudice diverso per ogni puntata.

Tra i nomi ufficializzati c’è anche quello di Pierpaolo Pretelli che con un video a sorpresa ha voluto condividere tutta la sua gioia per la partecipazione. L’ex velino ha scritto di essere “Super felice” e ha pubblicato un video di quando si trovava ancora dentro la casa del Grande Fratello Vip. Al grido di “Adoro!” Pierpaolo Pretelli indossa una parrucca fucsia e scarpe con il tacco spillo. Un autentico show che fa presagire quello che potremo vedere al prossimo Tale e Quale Show.





La notizia dell’ufficializzazione dei concorrenti del prossimo Tale e Quale Show ovviamente ha subito fatto il giro del web. In tanti sono felici per la partecipazione di Pierpaolo Pretelli che è riuscito ad entrare nel cuore di milioni di telespettatori. Anche Stefania Orlando ha voluto salutare questo momento condividendo il post di Carlo Conti.

Intanto i seguaci di Pierpaolo Pretelli mostrano una gioia pari o addirittura superiore a quella fatta vedere dall’ex gieffino e compagno di Giulia Salemi. “Non Avevo Dubbi. te lo MERITI hai Grandi Doti&Grande Talento questo Programma è Giusto e su Misura per Te. Ti Avevo Promesso di Portarti in Alto, Sostenerti come un Fratello mi viene Naturale, Orgoglioso di Te SEMPRE💪🏻❤” fa sapere ad esempio un fan. Non vediamo l’ora di assistere alla sua performance, aggiungiamo noi.