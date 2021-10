Grazie a Pierpaolo Pretelli anche una parentesi molto romantica a Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti con Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Loretta Goggi giudici e con il quarto giudice che cambia a ogni puntata. La sesta, andata in onda venerdì 22 ottobre 2021, è stata vinta da Francesca Alotta, nei panni di Mia Martini. Ciro Priello si è esibito nei panni di Michael Jackson, i Gemelli di Guidonia hanno imitato Il Volo, Biagio Izzo Angelo Branduardi, Stefania Orlando Cher.

Ancora, Alba Parietti è stata Amanda Lear, Dennis Fantina nei panni di Riccardo Cocciante, Deborah Johnson nei panni di Shirley Bassey, Simone Montedoro ha interpretato Julio Iglesias; Federica Nargi nei panni di Romina Power e poi abbiamo visto Pierpaolo Pretelli nelle vesti di Cesare Cremonini. Nel dettaglio si è esibito sulle note de La nuova stella di Broadway, una canzone che ha un profondo significato per lui e per tutti i fan della coppia Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.



Pierpaolo Pretelli, il gesto per Giulia Salemi



La nuova stella di Broadway è infatti il brano che ha suggellato la storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi nella Casa del GF Vip. Da quel momento i due non si sono più lasciati. La coppia, inoltre, conosce personalmente il cantante bolognese che prima dell’esibizione del concorrente sul palco di Tale e Quale show ha inviato un video messaggio.





“So quanto è importante per te, quindi non serve che ti dica altro. Cantala con il cuore, sono pronto a tifare per voi”, le parole di Cesare Cremonini per Pierpaolo Pretelli. Dopo la sua performance, che ha convinto tutti i giudici, il concorrente ha salutato la fidanzata e ha aggiunto, parafrasando una strofa del pezzo: “È una scommessa d’amore che ho vinto”.

Un gesto che ha commosso tutti i fan e anche la stessa Giulia Salemi, apparsa in lacrime tra le Storie di Instagram durante l’esibizione del fidanzato. Delirio sui social network, tanto che i nomi di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono subito diventati trend topic su Twitter. “Da brividi questa scommessa d’amore”, ha scritto qualcuno. E altri: “Hai messo tanto cuore ed emozione”, “Pretelli spettacolare”, “Tra le migliori esibizioni e “Pretelli sei dolcissimo e bravissimo”.