Piero Angela è morto e l’Italia non poteva ricevere una notizia più brutta a ridosso di Ferragosto. L’annuncio della dipartita dello straordinario divulgatore scientifico è stato dato dal figlio Alberto Angela con: “Buon viaggio papà”. Non sono stati riferiti ancora ulteriori dettagli sul decesso dell’uomo, che aveva 93 anni. Intanto, non tutti forse sanno chi è la moglie Margherita Pastore, la donna che gli è stato accanto fino all’ultimo e che lo ha amato per un tempo davvero immenso.

La notizia riguardante Piero Angela ha sconvolto milioni di italiani e ancora in tanti non riescono a credere che sia veramente morto. A piangerlo è certamente sua moglie Margherita Pastore, che per ben 66 anni è stata unita in matrimonio con lui. Della coniuge Piero ne aveva parlato nel corso della presentazione del suo programma Superquark+, che su RaiPlay conteneva la presenza di 10 puntate. Andiamo a scoprire insieme cosa diceva sulla moglie e chi è nello specifico questa donna. (Leggi anche “Stellare!”. Alberto Angela, la notizia per il conduttore tv è appena arrivata: “Un’emozione incontenibile…”)





Piero Angela è morto: chi è la moglie Margherita Pastore

Di Piero Angela sappiamo praticamente tutto, ma ora che è morto è giusto soffermarsi anche sulla persona che gli è stato a fianco per moltissimo tempo. Queste le sue parole proferite sulla moglie Margherita Pastore: “Conobbi Margherita alla festa di un’amica: lei aveva 18 anni, io 24-25, mi misi al pianoforte e la conquistai. Era all’ultimo anno alla Scala, una ballerina con un grande avvenire, poi arrivò King Kong a sbaragliare tutto. Ci siamo sposati, abbiamo avuto subito i nostri due figli di cui siamo felicissimi”.

Poi Piero Angela si era anche soffermato sul fatto che la coniuge decise di non lavorare più: “Ho il senso di colpa di averne interrotto la carriera, anche se lei assicura di non avere rimpianti. Ancora oggi tra noi c’è molto affetto, molto amore”. Il divulgatore spiegò così il segreto della longevità di questo rapporto: “Il rispetto, la stima per il partner, la tolleranza, l’attenzione alla correttezza anche verbale, altrimenti i rapporti di coppia si spezzano come grissini”. Un amore comunque infinito il loro.

Margherita Pastore lavorava come ballerina di danza classica, ma poi abbandonò questa strada per stare insieme a Piero Angela. Oltre ad aver concepito Alberto Angela, i due hanno avuto la figlia Christine. Inoltre, Piero aveva fatto una confessione molto particolare sul figlio: “Gli ho chiesto di non chiamarmi papà, ma Piero perché mi piace avere un rapporto di lavoro”.

Alberto Angela, momento d’oro per il conduttore. La notizia era nell’aria