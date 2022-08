Lutto nel mondo della cultura e del giornalismo. Piero Angela ha chiuso per sempre i suoi occhi all’età di 93 anni. Esemplare il suo apporto come divulgatore scientifico, giornalista e conduttore. Ad annunciarne la dolorosa scomparsa, il figlio Alberto attraverso un commovente post diffuso sui social.

Piero Angela muore a 93 anni. “Il mio corpo è come una macchina: il motore avrà anche 80.000 chilometri, ma il guidatore ha solo 45 anni”. Una dolorosa perdita per il mondo della cultura, rivoluzionato nel cuore della trasmissione del sapere.





Piero Angela muore a 93 anni. L’ultimo addio del figlio Alberto

Originario di Torino, classe 1928, Piero Angela è riuscito a celebrare un traguardo encomiabile poco prima di chiudere per sempre i suoi occhi: ben 70 lunghi anni in Rai. “Buon viaggio papà”, scrive il figlio Alberto in un messaggio semplice ma estremamente loquace. Per espressa richiesta del padre, Alberto Angela non lo ha mai chiamato papà sul posto di lavoro, “Gliel’ho chiesto io di chiamarmi Piero, mi piace avere un rapporto di lavoro”.

Il debutto di Piero Angela è avvenuto con il Giornale Radio, poi nel 1954 porte aperte della televisione, prima come corrispondente da Parigi per il telegiornale Rai e poi come conduttore, nel 1968, della prima edizione del Telegiornale Nazionale delle 13:30. Negli anni ’70 inizia la sua carriera come divulgatore scientifico prima con “Destinazione Uomo” e poi nel 1980 con Quark, diventato poi SuperQuark.

Un grande amore nella vita di Piero Angela per la moglie Margherita Pastore, ballerina classica della Scala di Milano: “Ho avuto un colpo di fulmine, ma è accaduto in un’epoca nella quale ci si dava ancora del lei. L’ho conosciuta alla festa di un’amica, lei aveva 18 anni e io 24, mi sono messo a suonare il pianoforte e ci siamo innamorati”.

Nel 2018 Piero Angela riceve il titolo Torinese dell’anno per aver da sempre “rappresentato lo stile torinese dell’impegno e della passione per il lavoro (…) attraverso un linguaggio accurato ma comprensibile e soluzioni innovative di comunicazione che hanno rivoluzionato il mondo della divulgazione scientifica”.

