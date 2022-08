“È lui”. Scomparso da giorni, speranze finite per Manuel: come è stato trovato il 21enne

Scomparsa di Manuel Spagnolo, la tragica scoperta. La notizia si era diffusa veloce non appena persa ogni traccia del ragazzo di 21 anni da Salemi, in provincia di Trapani. Un’intera comunità mossa dalla speranza di poter riaccogliere presto il giovane, dopo l’appello diffuso dal primo cittadino. E a distanza di due giorni, la scoperta.

Manuel Spagnolo, la scoperta del corpo. Solo pochi giorni fa l’appello disperato del primo cittadino Domenico Venuti aveva scosso l’intera comunità del paese siciliano: “Da quasi due giorni non si hanno notizie di un giovane di Salemi, Manuel Spagnolo, di 21 anni, scomparso nella notte tra il 10 e l’11 agosto”.





Manuel Spagnolo, il ritrovamento del cadavere dopo la scomparsa

Il messaggio del sindaco proseguiva così, nella speranza di poter presto trovare il giovane: “La prefettura di Trapani ha attivato il piano per le persone scomparse. Lancio un appello affinché chiunque sia in grado di fornire notizie utili per il ritrovamento del giovane comunichi ogni possibile informazione ai carabinieri o al Comando di polizia municipale”.

A due giorni dall’appello, il tragico ritrovamento del corpo di Manuel Spagnolo ormai privo di vita nei pressi di un casolare abbandonato in contrada Gessi. A scoprire il cadavere del 21enne, i Carabinieri. E su Tp24. it si apprende qualche dettaglio in più mentre l’intera comunità resta ancora sotto choc.

“Da una prima analisi del corpo e della scena del ritrovamento, tutto lascia pensare ad un gesto volontario”. Un’ipotesi, dunque, avanzata per il momento, ma resta ancora da comprendere i motivi che avrebbero portato il giovane Manuel a compiere un eventuale gesto estremo. Il caso rimane aperto e i militari si trovano ancora sul posto per raccogliere tutti i dettagli utili che potrebbero fare luce sulla morte del giovane.

Spara sulla folla e fa 10 morti: uccisi anche mamma con i suoi due bambini