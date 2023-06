Sono stati diversi gli articoli dell’ultimo periodo scritti sulla Rai, che è sempre più in fermento in vista della prossima stagione televisiva e in seguito agli interventi della politica, che vorrebbero un riassestamento della situazione. Le prime decisioni sono state la cacciata di Fabio Fazio e le dimissioni di Lucia Annunziata, ma tanti altri sono invece stati confermati come Carlo Conti, Antonella Clerici e Milly Carlucci. Ora ad essere stato coinvolto è Pierluigi Diaco, infatti si è scoperto il suo futuro.

Anche Pierluigi Diaco ha quindi potuto sapere, seppur non ancora in via ufficiale, quale sarà il suo futuro. Fondamentale il retroscena del sito TvBlog, che ha anche confermato il ritorno di Miss Italia alla Rai con la probabile conduzione di Milly Carlucci. Intanto, secondo Dagospia, Lorella Cuccarini avrebbe invece rifiutato una proposta della tv pubblica italiana per restare come insegnante nel talent show Amici.

Pierluigi Diaco, svelato il suo futuro alla Rai

Si è vociferato di un possibile cambiamento per Pierluigi Diaco, infatti il suo futuro alla Rai sarebbe stato differente rispetto al recente passato. Si era ipotizzato che potesse sbarcare su Rai1 al posto di Serena Bortone e la sua trasmissione Oggi è un altro giorno, invece le cose non starebbero affatto così. Voci di corridoio dalla tv di Stato hanno smentito questa possibilità e hanno rivelato cosa succederà al conduttore di Bella Ma’.

Ecco quanto scritto da TvBlog: “Non è mai stata presa in considerazione un’ipotesi del genere. Quella che circola insistentemente negli ambienti del chiacchiericcio televisivo di questi giorni, è solamente una grande bufala“. Quindi, Diaco resterà innanzitutto alla guida di Bella Ma’, ma continuerà a presentare la trasmissione su Rai2. Una buona notizia comunque per il pubblico, che potrà ammirare ancora una volta le gesta del presentatore.

Diaco è al timone di Bella Ma’ dal 2022, mentre nel 2021-2022 è stato conduttore di Ti sento sempre su Rai2 e precedentemente nel 2019-2020. Inoltre, nel 2015 è anche stato protagonista su Canale 5 nel reality show dell’Isola dei Famosi.