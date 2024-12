Perla Maria Paravia è la figlia 18enne di Maria Monsè. Sono entrate insieme e giocano come unico concorrente al Grande Fratello. Ha 18 anni Perla, dunque è la più giovane della casa e anche se è la sua prima vera esperienza in tv è cresciuta a stretto contatto con il mondo dello spettacolo. L’abbiamo vista spesso accanto alla madre nei suoi impegni in tv e sui social e si è distinta ben presto per un carattere vivace e ambizioso.

È più volte intervenuta a Pomeriggio 5 per esempio, ma allo stesso tempo ha manifestato un grande interesse per la moda, iniziando a cimentarsi come stilista in giovane età: disegna abiti e accessori caratterizzati da stampe floreali, animalier e geometriche. Nel 2023 Perla aveva provato a entrare nel reality di Rai 2 Il collegio, ma venne scartata ai provini.

GF, Perla richiamata: scena troppo spinta

Ma a poco dai festeggiamenti in pompa magna dei suoi 18 anni ecco arrivare la proposta di Alfonso Signorini di entrare al Grande Fratello con la sua mamma, che possiamo definire una veterana del reality di Canale 5. Si è subito integrata Perla e su Lorenzo ha detto che “è un bravo ragazzo, è gentile, non ci credo a ‘sto fatto che dicono che lui è attore, che mente. Io ci credo che lui le vuole bene e che si amino. Io credo che fuori di qua continuerà la loro storia, litigi a parte“.

Nelle ultime ore la figlia di Maria Monsè è stata spettatrice di una scena un po’ troppo spinta. Da film erotico, l’hanno definita in molti. Protagonisti Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta che, sul divano della casa, si sono scambiati delle effusioni molto accese.

E mi dispiace davvero tanto che qualcuno definisca questa passione.

Perché non lo è.

Forse dovreste provarla prima per riconoscerla.

Questo è esibizionismo,volgarità e totale mancanza di rispetto per gli altri.

pic.twitter.com/QoivJutD9q — Alwaysgiugina 💅 (@alwaysgiugina) December 18, 2024

perla maria ha visto come inizia un film a luci rosse pic.twitter.com/AUod3VLG80 — 💥 (@maiunajoia_) December 18, 2024

Baci appassionati davanti agli altri concorrenti e ovviamente al pubblico che in quel momento era sintonizzato su Mediaset Extra. E data la giovane età di Perla Maria, Zeudi Di Palma ha cominciato a scherzare, chiamandola: “Perla vai in camera tua! Non guardare Perla! Perla! Perla Maria!”.