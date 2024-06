Domenica In, Mara Venier come non si era mai vista prima: in lacrime in diretta. La cosa ha spiazzato i telespettatori. Poi alla fine della puntata la presentatrice ha dovuto confessare perché. La stagione è stata particolarmente complicata per lei, ma nonostante i momenti difficili, il pubblico è rimasto sempre fedele a lei e contenitore domenicale della Rai.

Ieri, all’ultima puntata di “Domenica In”, Mara Venier non è riuscita a trattenere le lacrime. La storica conduttrice, visibilmente commossa, ha ripercorso velocemente la stagione televisiva appena conclusa, ricordando i tanti ospiti che hanno partecipato al programma: cantanti, attori, sportivi, politici. Le interviste, sempre condite con la sua inconfondibile ironia, hanno reso ogni domenica speciale.

Domenica In, choc da Mara Venier: la presentatrice piange in diretta

“Voglio ringraziare tutti”, ha spiegato Mara, raggiunta in studio dal direttore del Day Time della Rai, Angelo Mellone, al quale ha rivolto parole di sincera gratitudine. “Lui, come Roberto Sergio, mi sono stati vicini nei momenti più difficili. È stata un’edizione bellissima ma la più difficile. Angelo, come te nessuno, non lo dimenticherò mai”, ha detto la Venier. Mellone, dal canto suo, ha speso parole bellissime per la conduttrice, definendola la regina della Tv.

C’È LA REGINA DELLA TELEVISIONE



Scusate ma MARIA DE FILIPPI é stata ospite oggi a #domenicain e nessuno mi ha detto nulla??



Non si fa così 🤔🥲#MariaDeFilippi

pic.twitter.com/ssNV9vWmwd — CinguettaTV (@CinguettaTV) June 2, 2024

Il momento più difficile, come spiegato dalla stessa Venier in una recente intervista al Messaggero, è stato legato al Festival Sanremo: il caso del comunicato Rai riguardo le dichiarazioni del cantante Ghali sul genocidio. Venier ha ricordato quanto abbia sofferto per le critiche ricevute nei giorni successivi.

Ma anche questi momenti appartengono ormai al passato. Ieri, durante l’ultima puntata, Mara ha ricevuto una torta in studio, segno dell’affetto e della stima di tutto il team: “Questa torta è perché sono più di 500 le puntate da quando ho iniziato Domenica In nel 1994″, ha detto Mara visibilmente commossa soffiando sulle candeline.

Stamattina, al Tg1, Mara Venier ha annunciato che sarà al timone di “Domenica In” anche nella prossima edizione. Tuttavia, ha rivelato che quella del 2024 sarà probabilmente la sua ultima stagione: “Vorrei che la prossima ‘Domenica In’ fosse la domenica della condivisione. Sicuramente sarà il mio ultimo anno, non posso arrivare con il bastone”.

Mara Venier annuncia a #Tg1MattinaEstate che la prossima edizione di #DomenicaIn (2024-2025) sarà l'ultima che condurrà. pic.twitter.com/VI1iTh23gL — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) June 3, 2024

Con queste parole, Mara Venier ha lasciato intendere che il suo percorso con “Domenica In” potrebbe concludersi, segnando la fine di un’era per il programma. Nonostante le sfide, il suo carisma e la sua dedizione hanno reso ogni puntata indimenticabile, consolidando il suo ruolo di regina indiscussa della televisione italiana.