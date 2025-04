A due settimane dalla conclusione del Grande Fratello, le tensioni tra alcuni degli ex protagonisti del reality continuano a catalizzare l’attenzione, spostandosi ora dai confessionali televisivi alle stories e ai post di Instagram. È proprio sui social che si è consumato l’ultimo scontro tra Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice, un botta e risposta carico di frecciatine e like strategici che ha infiammato il web e diviso i fan. La miccia si è accesa dopo una pubblicazione di Alfonso, apparsa piuttosto innocua ma rivelatasi esplosiva per i più attenti.

Nel post incriminato, D’Apice ha condiviso una foto con la fidanzata Chiara Cainelli, parlando di destino e del loro incontro nel Tugurio. Un riferimento che ha riacceso il ricordo del breve flirt avuto con Mariavittoria proprio in quella parte della Casa, prima che lei ufficializzasse la relazione con Tommaso Franchi. Alcuni follower non hanno perso l’occasione per insinuare che Alfonso si fosse “accontentato” di Chiara dopo il rifiuto da parte di Mariavittoria. Una provocazione alla quale l’ex gieffino ha risposto in modo indiretto ma inequivocabile, mettendo “mi piace” a un commento pungente: “Ma che GF hai visto? Era Mavi che sbavava dietro ad Alfonso, solo che non ha avuto le pa**e per lasciare Tommaso”.

“Cosa stanno dicendo”. Scontro a distanza tra Mariavittoria e Alfonso dopo il Grande Fratello

Il gesto non è sfuggito alla diretta interessata. Mariavittoria ha scelto di non replicare con parole, ma con gesti digitali altrettanto eloquenti. Ha messo “mi piace” a un video ironico contro Alfonso, creato dai fan della coppia “Tommavi”, dove Tommaso Franchi viene esaltato in contrasto con l’ex coinquilino napoletano. Poco dopo ha pubblicato una storia su Instagram con uno screenshot di una chat e la scritta: “Un caro saluto”. Un messaggio criptico ma dal tempismo rivelatore, che ha scatenato un’ondata di interpretazioni da parte dei follower.

In mezzo a questo scontro a distanza, Tommaso Franchi ha scelto la via del silenzio. Nonostante le provocazioni e il caos mediatico, l’ex gieffino non ha rilasciato commenti pubblici, né ha fatto trapelare reazioni sui social. Una scelta che molti hanno interpretato come un tentativo di non alimentare ulteriormente la polemica. Al contrario, Alfonso D’Apice sembra ormai abituato a cavalcare la tempesta, considerando anche altri recenti episodi che lo hanno visto protagonista di nuove polemiche post-reality.

Prima di questo episodio, infatti, Alfonso era già finito nel mirino dei fan per il presunto ruolo avuto nella rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Secondo alcuni, sarebbe stato lui a spingere la ballerina a porre fine alla relazione, coinvolgendo persino Chiara Cainelli, che avrebbe poi smesso di seguire il modello sui social. Ora l’ultima “scivolata” social lo ha messo contro il fandom più agguerrito del momento, quello dei “Tommavi”, che lo ha travolto con una pioggia di commenti duri e giudizi taglienti.

Se il Grande Fratello ha chiuso i battenti, le dinamiche nate nella Casa continuano ad alimentare nuovi capitoli fuori dal programma. Le alleanze si consolidano, le rivalità si amplificano, e i social diventano l’arena in cui si gioca una partita ben lontana dall’essere conclusa.