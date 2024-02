Sanremo 2024 passerà alla storia per tanti motivi. Come ultimo Festival di Amadeus e Fiorello, per esempio, ma anche per i numeri da record, le polemiche sul televoto senza dimenticare quelle sull’ospitata di John Travolta. Nella settimana passata l’ex Twitter era ovviamente dominato dai commenti su Sanremo e durante la finale c’è andato di mezzo anche Lino Banfi. Il nome dell’attore pugliese, 87 anni, è iniziato a essere digitato dai telespettatori che lo vedevano inquadrato serio e impassibile davanti allo show dalla cittadina ligure.

Meme su meme dedicati dunque a Lino Banfi, che a molti sembrava proprio stare su un altro pianeta anziché in prima fila al teatro Ariston, accanto a Mara Venier e Alberto Matano, a godersi lo spettacolo di musica e divertimento che ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni e milioni di italiani. A proposito della ‘zia Mara’, il giorno successivo alla finale, il mitico Nonno Libero di Un medico in famiglia ha spiegato il motivo di tanta serietà.

Lino Banfi, perché così serio a Sanremo 2024

“Io ieri sera ero seduto in prima fila, un posto bellissimo avranno pensato tutti! Vicino a Mara Venier, ad Alberto Matano. Io invece stavo proprio dietro il maestro De Amicis, io ho visto tutto il Festival di ieri sera secondo le cervicali e le scapole omerali del maestro”, ha esordito Lino Banfi nello speciale dedicato al Festival di Domenica In.

“Che ca… ho capito? Niente! Quindi quando mi dicono ‘perché non ridi?’, che ca.. devo ridere che non capisco quello che succede?” si è sfogato. E ancora parlando con Emma e la conduttrice, scatenando le risate di tutti: “Perché tutti i giovani che cantano mettono il microfono davanti la bocca e non si capisce niente? Non possiamo leggere neanche il labiale! Prima mettono il microfono davanti la bocca e poi urlano, noi vecchi non capiamo niente!”.

Poco dopo, hanno notato in molti, la questione è stata in un certo senso ripresa da Ignazio Boschetto de Il Volo. Il cantante, infatti, dopo aver parlato con la conduttrice della sua partecipazione al Festival si è congedato dai presenti con questa frase, che è sembrata una chiara frecciatina al discorso di Lino Banfi: “Ultima cosa: volevo dire che i cantanti cantano, non urlano”.