Durante la terza serata del Festival di Sanremo, le co-conduttrici Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone sono state protagoniste di un momento di improvvisazione che è diventata immediatamente virale sui social. Un video registrato durante la pubblicità, e quindi non trasmesso in diretta, ha fatto impazzire il web. Il motivo? Un divertente scambio di battute in cui Elettra e Katia, con la complicità di Miriam, hanno dato vita a uno sketch che ha fatto ridere e coinvolgere i fan del festival.

Nel video, l’ereditiera Elettra Lamborghini fa notare alle colleghe come le si sia cancellato il french da un’unghia del piede e la comica Katia Follesa commenta dicendo che il video di un suo piede potrebbe valere come una berlina della casa automobilistica Lamborghini. A quel punto, rendendosi conto di quanto detto, chiede a Elettra se esista una berlina Lamborghini ed Elettra chiede: “Ma qual è la berlina?”.

Sanremo 2025, il video del fuorionda di Elettra Lamborghini, Katia Follesa e Miriam Leone

A quel punto parte na discussione tra le due a cui si aggiunge Miriam Leone che cerca di spiegare alla collega quale sia la berlina, o utilitaria. “Dipende dalla coda”, dice qualcuno dal pubblico. “Il cofano?”, chiede l’attrice, con Carlo Conti che divertito commenta: “Stiamo degenerando, fortuna che non siamo in onda”. Il video ha rapidamente fatto il giro del web, accumulando milioni di visualizzazioni e reazioni.

E ancora Katia dice a Elettra: “Io di macchine non me ne intendo” e la Lamborghini risponde con un a dir poco assurdo: “Eh dillo a me”. “Se non lo dico a te a chi lo dico”, è stata la risposta divertita di Katia Follesa, facendo riferimento al cognome della collega.

Il trio di co-conduttrici si è rivelato perfettamente affiatato e questo siparietto che ha messo in luce un’atmosfera di leggerezza ha però incuriosito il pubblico, forse non proprio entusiasta della conduzione di quest’anno, che infatti si è chiesto: “Quindi durante la pubblicità si rideva davvero?”.

Questa interazione tra Katia e Elettra ⚰️#Dietrofestival

pic.twitter.com/ss9h66ylK6 — Eva💫 (@sorridicheese) February 16, 2025

“comunque ragazzi io mi sono baciata sulla bocca simon le bon”

“in neurovisione”

“in eurovisione?”

“neuro”

l’iconicità di questo fuorionda con miriam leone, elettra lamborghini e katia follesa in pigiama #Sanremo2025 pic.twitter.com/nJ3kmBENWj — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) February 15, 2025

“Date un programma a Elettra e Katia”, si legge su X. Nel filmato si vede anche la Follesa commentare il suo bacio a Simon Le Bon dei Duran Duran. “Comunque ragazzi io mi sono baciata sulla bocca simon le bon” “in neurovisione” “in eurovisione?” “neuro” l’iconicità di questo fuorionda con miriam leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa in pigiama”, si legge su X, dove il video del fuorionda è finito virale.