“Perché Jessica Morlacchi rientra nella casa”. Arriva la bomba sul Grande Fratello. Stasera va in onda una nuova puntata del reality show di Canale 5, e l’attesa del pubblico è alle stelle. Infatti, si conoscerà l’esito del televoto che vede in sfida cinque big della casa: tutti veterani di questa edizione. Si tratta di Helena Prestes, Ilaria Galassi, Tommaso Franchi, Shaila Gatta e Luca Calvani. Il televoto resterà aperto fino all’inizio della diretta, quando Alfonso Signorini comunicherà chi sarà l’inquilino che dovrà lasciare definitivamente il gioco.

La puntata si annuncia ricca di confronti accesi e tanto spettacolo. Dopo le prove di ballo superate dagli inquilini con ottimi voti, stavolta i concorrenti si cimenteranno nella recitazione: vedremo se sapranno cavarsela altrettanto bene in questa disciplina. E, ovviamente, non mancheranno le sorprese. Tra queste, è stato svelato poco fa un clamoroso ritorno: il concorrente più discusso di questa edizione rientrerà nella Casa. La notizia ha mandato in fibrillazione il pubblico, che non si aspettava un simile colpo di scena. C’è da scommetterci che anche gli inquilini resteranno spiazzati.

“Perché Jessica rientra nella Casa”. Grande Fratello, la decisione da colpo di scena

Secondo le indiscrezioni, stasera Jessica Morlacchi tornerà nella casa del Grande Fratello. Lo scoop è stato riportato da Leggo, che ha scritto: “Secondo quanto risulta, Jessica questa sera rientrerà, provvisoriamente, nella casa”. E poco fa è arrivata l a conferma anche a Mattino 5 da parte di Federica Panicucci. Tutti ricordano che lunedì scorso, dopo una ramanzina di Alfonso Signorini dovuta ai contrasti tra Helena, Ilaria e Jessica, la Morlacchi aveva deciso di abbandonare la casa, non ritenendo giusta la punizione del Grande Fratello. La decisione di mandare tutte e tre le concorrenti al televoto, nonostante colpe diverse e non paragonabili, l’aveva indignata. A questo punto si prevede un nuovo vibrante confronto con la sua più grande rivale al Gf: proprio la fotomodella brasiliana, Helena Prestes.

Dopo il suo ritiro, si erano diffuse voci contrastanti. A differenza di altri concorrenti eliminati, Jessica non si era presentata in studio per salutare il pubblico. Secondo Marzano, esperta di gossip, “Jessica si è rifiutata di entrare in studio e ha chiesto di tornare a casa sua”. Inoltre, aveva riportato che l’ex concorrente si sarebbe rivolta al suo avvocato per valutare la situazione.

La mamma gli deve fare un bucio tanto a quei due imbecilli pic.twitter.com/FzoLyyddcd — 𝒜𝒮𝒫𝐼𝒟𝐸 𓆙 (@aspide9347) January 13, 2025

Un altro dettaglio emerso è la possibilità che Jessica stia valutando con il suo legale la questione della penale da pagare in caso di abbandono. Il sito ilsabato.com aveva già parlato di una multa variabile che può arrivare fino a 50.000 euro. Tuttavia, né da Mediaset né dalla Morlacchi sono arrivate conferme ufficiali su questo tema.