Nella casa del Grande Fratello è successo un episodio particolare con Stefania Orlando protagonista. Infatti, nelle scorse ore si è rivolta verso Helena in un modo specifico e in tanti sono rimasti colpiti da quanto accaduto. A poche ore dalla nuova puntata in diretta, si è saputo qualcosa di interessante che ha sorpreso veramente tanto i telespettatori.

Infatti, fuori dal Grande Fratello non si sta facendo altro che parlare di questo gesto di Stefania Orlando verso Helena. Durante la cena nella casa più spiata d’Italia, anche gli altri concorrenti hanno assistito a questa scena, che indubbiamente è una dele più importanti dopo settimane e giorni ad alta tensione.

Leggi anche: “Ma che razza di uomo sei”. Grande Fratello, la proposta di Lorenzo a Shaila: pubblico infuriato





Grande Fratello, Stefania Orlando e il gesto a sorpresa per Helena

Molti telespettatori del Grande Fratello ritengono Stefania Orlando la persona scelta dalla produzione per provare a rasserenare e accudire Helena, al fine di evitare altre liti clamorose come quelle con Ilaria e Jessica. La conduttrice, mentre era seduta a tavola con i coinquilini, ha fatto una richiesta particolare. Con l’obiettivo di rendere il clima meno teso.

Stefania ha detto: “Fate posto a Helena, sennò arriva e non ce l’ha. Evitiamo“. Ma ha anche fatto di più perché le ha pure preparato il piatto, le posate e lo sgabello per sedersi. E il sito Leggo ha posto l’attenzione su alcune domande, che dovranno trovare risposte. Infatti, non si sa se la Orlando lo faccia unicamente per stoppare le polemiche e per essere educata oppure se teme che possa esserci un’altra sfuriata della brasiliana.

Staremo a vedere cosa succederà in puntata e anche nei prossimi giorni, se la convivenza tra Helena e gli altri migliorerà davvero.