Naufraga, inviata, opinionista e da lunedì 8 aprile conduttrice dell’Isola dei Famosi. Vladimir Luxuria si è raccontata a Tv Sorrisi e canzoni per parlare della sua prima esperienza alla conduzione del format, non mancando di citare tutte le altre che l’hanno preceduta. Conto alla rovescia per la nuova edizione del reality show di Canale 5.

Il pubblico di Canale 5 potrà seguire in prima serata a partire da lunedì 8 aprile e per dieci puntate, fino al 10 giugno. A poche ore dallo sbarco in Honduras sale l’attesa per il reality show che promette molte novità, a iniziare dalla nuova conduttrice, Vladimir Luxuria, che ha preso il posto di Ilary Blasi, ma anche i volti nuovi nel ruolo di opinionisti (Sonia Bruganelli e Dario Maltese), e in quello di inviata (Elenoire Casalegno).

Isola dei Famosi 2024, perché conduce Vladimir Luxuria

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Vladimir Luxuria ha spiegato perché quest’anno c’è lei alla conduzione dell’Isola dei famosi: “Sono entusiasta, non me lo sarei mai aspettato. Per me è un dono, ma sono consapevole della difficoltà. La notte quando comincio a pensare ad alcune idee per L’’isola resto sveglia, ma poi mi distraggo, conto le pecore e mi addormento”.

“Come mai adesso hanno scelto me per condurre? Credo per la mia serietà. – ha spiegato la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi – Perché quando faccio qualcosa mi impegno al cento per cento. E perché sono dentro le dinamiche del gioco, lo conosco da varie angolazioni. All’inizio credevo fosse uno scherzo telefonico. Solo quando mi hanno chiamato diverse persone di Mediaset ho capito che era una proposta seria. Ho accettato subito, perché è un programma che amo, fa parte della mia vita e l’ha anche migliorata”.

Fino allo scorso anno opinionista delle edizioni condotte da Ilary Blasi, Vladimir Luxuria è stata scelta da Mediaset per condurre la nuova edizione dell’Isola dei Famosi e il pubblico sembra molto entusiasta di questa scelta. “Sono già al lavoro da tempo, sto parlando con i naufraghi, faccio riunioni con gli autori. Voglio far capire a chi guarderà che io so tutto. Mi piacerebbe usare “L’isola” per parlare delle storie dei naufraghi, che sono tutte molto interessanti”, ha concluso la nuova conduttrice.