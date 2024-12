Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta movimentano le dinamiche del Grande Fratello. A colpire è la rapidità con cui il rapporto tra i due si è incrinato. Se prima si trovavano insieme sul divano a baciarsi appassionatamente, poco dopo si sono ritrovati sul divano. Uno accanto all’altro, con Shaila in lacrime. Lorenzo ha deciso di tornare sui propri passi e di lascia re Shaila che è crollata in lungo pianto.

Lorenzo ha dichiarato di non sentirsi pronto a proseguire la relazione e di non sapere come gestire i propri sentimenti. La rottura è stata rapida e inaspettata, con il giovane che ha spiegato che non c’era più un modo per far funzionare le cose. “Io sono sicuro che queste cavolo di mura non mi aiutano in questa relazione. Perché non riusciamo a far funzionare le cose? Se solo avessi una risposta, se potessi fare una magia. Ed è difficile anche per me lasciarti andare”. I due si sono lasciati e dopo ore il modello si è confidato con Eva Grimaldi rivelando il vero motivo dell’addio a Shaila.

“Apri gli occhi bello”. Grande Fratello, Lorenzo ci ricasca con Shaila: Eva Grimaldi lo avverte





Grande Fratello, Lorenzo si confida con Eva

Il modello ha poi deciso di confidarsi con Eva Grimaldi, svelando quello che sarebbe il vero motivo dietro questa rottura improvvisa. In realtà, la decisione di Lorenzo di porre fine alla sua relazione con Shaila potrebbe avere radici più profonde di quanto sembri. Dietro le parole di incertezza e difficoltà, si nasconde un aspetto più personale e legato alla vanità. Lorenzo, in fin dei conti, è un uomo che ama flirtare e sentirsi al centro dell’attenzione.

“Io mi sono innamorato di lei dal secondo giorno, ma siamo troppo uguali, poi cozziamo e non è cos atra noi. Volevo provare, volevo capire, volevo vedere se fossi pronto, ma… Pensa che io mi sono mollato ad aprile, mi sono lasciato ad aprile con un’altra ragazza, stavamo insieme da tre anni. Se l’ho lasciata per le stesse ragioni? Motivazioni diverse, ma sicuramente era inclusa anche la mia gelosia. – ha continuato Lorenzo – Però anche Shaila è gelosa e la gelosia deve essere sana. Io ad oggi non sono pronto a questo, sono uno Spirit cavallo selvaggio, uno spirito libero.



"Io mi sono innamorato già dal secondo giorno di Shaila"



Ma…

"Non mi sento pronto,mi piace anche piacere,mi piace flirtare"



AH OKAY.#shailenzo pic.twitter.com/POrkGFUOJl — Melissa//RWRB ERA 💙🤍❤️ (@Fattoruso_) December 19, 2024

“Mi piace andare… mi piace anche piacere, a me piace tanto flirtare. Sono consapevole di questo. A me questa cosa fa stare bene. Un po’ come la cosa che ho da animatore. Questo è il mio personaggio, il mio essere così, mi appaga molto. Faccio viaggi introspettivi e penso a cosa è importante per me. Ad oggi mi sono reso conto che non ero pronto e quindi la cosa non poteva andare“. È evidente che questo lato della sua personalità, probabilmente, ha prevalso sui sentimenti che nutriva nei confronti di Shaila.