Nella puntata del 13 marzo del Grande Fratello c’è stata la definitiva eliminazione di Stefania Orlando. Ha perso al televoto contro Helena e Chiara e ha abbandonato per sempre il reality show. Dopo la brutta notizia sui social network è immediatamente intervenuta la sua carissima amica Anna Pettinelli, che ha detto cose molto importanti.

Inevitabilmente ha difeso Stefania Orlando e se l’è presa con coloro che invece non sono stati affatto gentili con l’ormai ex concorrente del Grande Fratello. Con un post su Instagram ha mostrato affetto nei confronti di Stefy, non disdegnando anche qualche attacco.

Grande Fratello, le parole di Anna Pettinelli dopo l’eliminazione di Stefania Orlando

Anna Pettinelli ha subito sottolineato una cosa rilevante, ovvero che Stefania Orlando non sarebbe stata apprezzata molto al Grande Fratello. Non sono riusciti a comprenderla e alla fine l’eliminazione è stata una cosa sbagliata. Ma la speaker radiofonica ha voluto dimostrare tutta la sua gioia e la sua ammirazione verso la sua amica.

La Pettinelli ha scritto nella sua Instagram story: “Non ti hanno capita. Hai subito ogni sgarbo e sono fiera di come tu abbia reagito. La verità purtroppo non sempre paga, ci berremo su domani. Bentornata”. Il messaggio è stato accompagnato da un cuore rosso e da una foto di Anna insieme a Stefania.

Anna Pettinelli ha fatto capire che si incontreranno subito e potranno riabbracciarsi. Ed è orgogliosa dell’avventura di Stefania, soprattutto per quanto ha dovuto subire da altri concorrenti.