Si continua a discutere al Grande Fratello dell’uscita di Helena. Ora a parlarne è stato Lorenzo, che ha coinvolto pure l’intera produzione del reality show di Canale 5. Il modello si è lasciato scappare qualcosa di rilevante davanti a Shaila, Tommaso e Mariavittoria e sul web ora in tanti hanno definitivamente compreso per quale ragione la Prestes sarebbe stata fatta fuori.

Il televoto del Grande Fratello è stato implacabile con Helena, ma senz’altro Lorenzo pensa che alla base della sua uscita ci sarebbe anche dell’altro. Spolverato non si è tenuto niente per sé e ha voluto confidare il suo pensiero agli altri. Andiamo a vedere insieme cosa ha voluto comunicare ai compagni di avventura.

Grande Fratello, Lorenzo su Helena: “Perché l’hanno fatta uscire”

Dunque, Lorenzo ha esclamato al Grande Fratello parlando di Helena e del suo addio: “lI suo percorso era arrivato al capolinea. Io credo che se la casa prova a farti capire che devi metterti in discussione e non lo fai, in più si sommano atteggiamenti così forti, uno più uno ti porta a quella roba lì”. Poi il gieffino si è sbilanciato ancora di più, tirando in ballo pure gli autori.

Quando Tommaso gli ha detto che a suo modo di vedere Helena non sarebbe mai stata eliminata, se non avesse tirato il bollitore verso Jessica, Lorenzo ha ammesso: “Sì, forse sarebbe uscito qualcun altro. Ma è anche vero che loro dovevano dimostrare qualcosa e lei è uscita“. E il riferimento sarebbe appunto alla produzione del GF, che in qualche modo potrebbe aver influenzato la decisione del pubblico.

Ascoltate che dice Lorenzo alla fine,e’ anche vero che loro inteso il Grande Fratello,doveva dimostrare…quello che penso io, che dovevano ripulire il programma e fare uscire Helena#grandefratello pic.twitter.com/L3tHpHvVyH — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢69% (@NatasciaE30) January 14, 2025

Il web ha reagito così su X: “Ascoltate bene cosa dice, il GF doveva dimostrare qualcosa per ripulire il programma e l’hanno fatta uscire”. Quindi, stando al ragionamento di Lorenzo, oltre che per i suoi comportamenti, Helena potrebbe essere stata mandata via per lanciare un segnale forte, come spiegato da Blastingnews.