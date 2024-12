Polemiche al Grande Fratello su Tommaso. In passato, ma anche nelle ultime ore è stato accusato di aver avuto comportamenti scorretti verso Mariavittoria. Infatti, l’ha presa per un braccio e l’ha tirata a sé, giù per terra: “Vieni giù! Sei fuori. Ma che ca**o dici?! Perché non usi il cervello? Sono le due di notte, sono le due! Perché non ti sei struccata, non ti sei lavata i denti? Bisognava leggere questa cosa e andare a letto insieme”.

Ma Tommaso ha continuato ancora, scatenando la rabbia del Grande Fratello: “Qual è il punto che non capisci, perché non ci arrivi?! Mi ci porti te ad arrabbiarmi perché non ti comporti in modo naturale“. Insomma, una scenata vera e propria che ha portato centinaia e centinaia di utenti a chiedere provvedimenti del GF nei suoi confronti.

Grande Fratello, polemiche su Tommaso: “Perché è protetto”

Sui social è successo di tutto, con Tommaso messo nel mirino dal pubblico del Grande Fratello. E ora si starebbe scoprendo il presunto motivo per il quale godrebbe di protezione da parte anche di Alfonso Signorini. Un’accusa durissima, pervenuta da una follower dell’influencer Deianira Marzano, che ha postato il messaggio integrale della sua ammiratrice.

La segnalazione dell’utente è stata la seguente: “La gente sta iniziando a protestare su X per i comportamenti di Tommaso e viene sempre tutelato. So che è figlio di un imprenditore importante di Siena e, come se non bastasse, i suoi genitori sono amici di Signorini. Ora ha tutto più senso, non è certo un caso che lui sia sempre protetto mentre altri vengono massacrati per molto meno. Poi ho scoperto che è legatissimo al Palio di Siena“.

Nella segnalazione è stato aggiunto che Tommaso “è il nipote di Niccolò Rigani, il capitano della contrada di Castelvecchio, e sbandieratore per la contrada della Tartuca. Insomma, con tutti questi legami è evidente che abbia dietro una protezione non indifferente”.