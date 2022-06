“Perché sono sparita”. Antonella Mosetti, fan in ansia per la sua assenza dai social: il motivo

Perché Antonella Mosetti è sparita dai social? L’ex stellina di Non è la Rai ed ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Novella 2000 svelando il motivo che l’ha allontanata dai social.

Oggi Antonella Mosetti ha 46 anni e ha mosso i primi passi in tv a Non è la Rai e in una intervista rilasciata lo scorso anno a Chi ha parlato di quando venne fatta fuori dalla Rai: “Quando venni fatta fuori da Raiuno fu uno degli aspetti peggiori. Lavoravo con Giletti e Malgioglio, avrò avuto 27 anni. Il direttore era Fabrizio Del Noce e al mio posto arrivò Caterina Balivo. Niente di nuovo per chi fa questo mestiere, ma la delusione fu tanta. Soprattutto per le varie dichiarazioni di Caterina nei miei confronti”.





Perché Antonella Mosetti è sparita dai social

Nell’intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Antonella Mosetti parò anche del suo lavoro sui social, in particolare TikTok, Instagram e OnlyFans, la piattaforma in cui gli utenti pagano per vedere i post e i contenuti delle persone a cui sono interessati: “Io ci mangio e quando arriva il bonifico sono tanto contenta. Non c’è nulla, almeno sul mio profilo, di pornografico. Il seno si vede ovunque. Piedi e lato B, anche. Cosa cambia? È un social a pagamento, meno edulcorato. Odio l’ipocrisia. Lei lo sa quante donne ci sono senza metterci nome e faccia?”, aveva confessato.

Da qualche mese la showgirl è sparita dai social e in tanti si sono chiesti il motivo. Perché Antonella Mosetti è sparita dai social? A svelare il motivo ci ha pensato la diretta interessata. In una intervista rilasciata a Novella 2000: “Ho ricevuto tantissimi messaggi privati, ma anche su Facebook e sugli altri social che ho e gestisco. Sono una molto presente sui social e tutto il giorno faccio storie dalla cucina con le cose che preparo, le giornate con il mio cane ai cavalli e al lavoro. Sono molto partecipe con i miei follower. Quindi si sono tutti spaventati”.

“C’è stato un cambio di telefono e hanno cambiato i modi di resettare i telefoni e passare la memoria da un telefono all’altro. Con l’iPhone bastava semplicemente avvicinare il vecchio al nuovo e automaticamente passare i dati. Una volta invece facevi il backup via computer. Io ho fatto la vecchia procedura e mi è stato bloccato Instagram, social che io aprì nel 2011/2012”, ha detto Antonella Mosetti. Il lavoro di recupero è lungo e prosegue dopo due mesi, e nel frattempo l’ex gieffina ha aperto un nuovo account.

Perché Antonella Mosetti è sparita dai social? – Non solo problemi con la tecnologia, la showgirl ha spiegato che a causa delle segnalazioni i suoi profili TikTok e Instagram sono stati bloccati. “Il mio agente mi ha detto che qualcuno me lo sta facendo proprio apposta. Purtroppo la cattiveria è all’ordine del giorno, ma me ne frego. Di Instagram mi spiace perché ce l’ho da tanti anni, amici, conoscenti, i fan, parenti vicini e lontani e ci si vede tramite le storie. E un po’ mi ha destabilizzata, oltre alla perdita economica”, ha concluso.

“Cosa abbiamo combinato”. La Pupa e il Secchione, il video a luci rosse della coppia