Nuovo colpo di scena al Grande Fratello, grazie ai sempre attenti telespettatori che non dimenticano proprio nulla. Nella puntata in diretta dell’8 gennaio Letizia e Paolo hanno avuto uno scontro con Vittorio e i primi due hanno detto qualcosa che non ha convinto il pubblico. Infatti, proprio nelle scorse ore sono stati smascherati tramite un filmato fatto riemergere.

Davvero altissima tensione al Grande Fratello tra Letizia e Paolo, che hanno avuto la stessa idea su Vittorio. Quest’ultimo ha accusato gli altri coinquilini, che hanno smentito categoricamente di essersi comportati male con lui. Ma è stato scoperto che la verità non sarebbe proprio questa, dato che ci sono delle immagini emblematiche che non lasciano spazio a dubbi.

Grande Fratello, Letizia e Paolo sotto accusa: cosa hanno fatto a Vittorio

Nella casa del Grande Fratello Letizia e Paolo sono stati accusati di aver preso in giro Vittorio, in particolare in riferimento anche alle critiche di Masella che ha criticato Menozzi perché sta troppo spesso in mutande. Paolo lo ha invitato ad essere più rispettoso ed è nato un litigio. Poi i due che sembrano sempre più vicini al fidanzamento hanno ribadito di non aver mai usato derisione nei confronti dell’altro gieffino. Ma non sarebbe così.

Quindi, Paolo e Letizia hanno esclamato: “Vittorio sei stato irrispettoso, noi non abbiamo mai deriso nessuno e neanche te“. Invece è spuntato un video in cui i due lo avrebbero preso in giro, visto che lei aveva anche ironizzato sulle relazioni del modello: “Ne ha avute di relazioni, anche lunghe. Oggettivamente lui solo esteticamente è molto bello e quindi secondo me le donne si soffermavano lì e basta”.

Paolo e Letizia: "Vittorio sei stato irrispettoso, noi non abbiamo mai deriso nessuno, neanche te"



Certo, certo.

La verità è che avete il sederino ben parato, perché se Vittorio avesse visto questo video, stasera vi avrebbe distrutto.#GrandeFratellopic.twitter.com/KspgY6kbqm — 𝓔𝓿𝓮𝓻𝔂𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰 𝓬𝓪𝓷 𝓬𝓱𝓪𝓷𝓰𝓮 🍀 (@everythingcanc2) January 9, 2024

E quindi gli utenti di X si sono infuriati, visto che Letizia e Paolo avrebbero mentito spudoratamente durante la puntata in diretta. Vedremo se questo video sarà mandato in onda nel prossimo appuntamento con Signorini.