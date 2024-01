Grande Fratello, Anita Olivieri tra i concorrenti più scossi dopo la puntata di lunedì 8 gennaio 2024. E non solo perché ha ricevuto una bella ramanzina da Alfonso Signorini. Oltre a quella generale, per l’atteggiamento “poco rispettoso” nei confronti di Beatrice Luzzi e del suo lutto, il conduttore ha avuto da ridire con la bionda concorrente, già demolita dal pubblico social per quelle frasi di Giuseppe Garibaldi. In breve, non molti giorni fa nella Casa è scoppiato il caos dopo che il bidello ha detto a Stefano Miele di avere tanti amici gay.

Il secondo gli ha spiegato perché non bisognerebbe mai dure una frase del genere e Anita Olivieri si è messa in mezzo per tentare di difendere il suo amico. Ma ha fatto peggio, come le ha fatto notare anche Signorini, perché ha usato delle frasi sbagliate. Come il sottolineare che Garibaldi viene da un paesino del Sud dove non vede ogni giorno coppie omosessuali per la strada.

GF, Anita disperata: “Mi stanno rovinando la reputazione”

Ancora, sempre ad avviso di Anita Giuseppe è sempre stato con la sua cerchia di amici e non ha vissuto l’esperienza di una “città futuristica” come per esempio Milano. Signorini non c’è passato sopra e, dopo il “massacro” del popolo del web, l’ha ripresa: “Questo discorso che si viene dal profondo sud, ma chi se ne frega. Oggi come oggi non è più tollerabile, esistono le connessioni sociali, esiste internet, i social”.

“Oggi l’ignoranza non è più concepibile. Inutile che fai quella faccia, te la puoi anche tenere. Perché il tuo è un discorso classista e indigesto”, ha concluso gelandola. Questo succedeva durante la diretta, con Anita che è dovuta rimanere in silenzio. Ma finita la puntata è scoppiata a piangere proprio con Giuseppe Garibaldi, che tentava di consolarla in qualche modo.

non mi posso far rovinare tutta la mia cazzo di reputazione costruita in anni per diventare una persona che non verrà assunta neanche in una segreteria



la + divertente 😭pic.twitter.com/7j9K0vISBu — Paola. (@Iperborea_) January 9, 2024

La preoccupazione più grande di Anita, che quindi di fatto ha attaccato il GF, è che sta passando un brutto messaggio sul suo conto e che tutto questo le sta rovinando la reputazione. “Questo è un gioco, non posso farmi rovinare la vita da un gioco. Ma stiamo scherzando? Ho tutta la vita davanti. Non posso farmi rovinare la mia ca… di reputazione, costruita in anni, per diventare una persona che non verrà assunta neanche nella segreteria di una…”.