“Voi due fate veramente pena”. Scoppia un nuovo caso al Grande Fratello. Al centro della polemica ci sono Shaila Gatta e Chiara Cainelli. Le telecamere hanno infatti catturato le due amiche mentre sparlavano in modo fitto e a bassa voce di un altro concorrente. Pensavano che nessuno le avrebbe sentite, ma ovviamente i microfoni del GF hanno registrato tutto. È successo ieri sera, mentre gli altri gieffini erano impegnati in altre attività. In quel momento, infatti, stava andando in onda solo l’intervista a Mattia Fumagalli, un gioco pensato per permettere al pubblico di conoscere meglio il maestro di sci.

Ma non era di Mattia che Shaila e Chiara stavano sparlando. I telespettatori più attenti sostengono che il loro discorso riguardasse Javier Martinez, e lo stavano anche deridendo. In passato, le due sono state molto vicine al concorrente. Come sa bene il pubblico, la ballerina e il pallavolista si sono frequentati per alcuni giorni dopo l’inizio del programma, ma poi lei ha scelto Lorenzo. Tra Javi e Chiara, invece, c’era stato solo un bacio, perché lui aveva percepito che non fosse scattato niente. E dggi, Chiara è fidanzata con Alfonso D’Apice.

“Che pena voi due”. Grande Fratello, pubblico contrariato da Shaila e Chiara: cosa si sono dette

Nonostante Shaila e Chiara cercassero di parlare a bassa voce, i fan del Gf hanno comunque compreso la conversazione. Dalle immagini si capisce che Shaila definisce Javier un uomo “senza polso”. Bordate anche sulla coppia con Helena Prestes: secondo la ballerina, a guidare la relazione è la fotomodella brasiliana. Martinez invece sarebbe quasi succube di lei: “Lui non comanda proprio niente”. Mentre Shaila stava parlando, Chiara la ascoltava e sorrideva, annuendo.

Ovviamente, queste immagini hanno scatenato la reazione furiosa dei fan dell’argentino: “È brutto avere pena per le persone ma voi me ne fate davvero tanta!! Javi ha più carattere di voi due messe insieme”. E ancora: “Lui non comanda proprio niente? Vabbè, lei in una coppia è abituata a fare la succube. La paladina. Peccato che non sappiano nulla e continuino a parlare senza sapere di cosa stanno parlando”.

È brutto avere pena delle persone..ma voi me ne fate proprio tanta!! JAVI HA più CARATTERE DI VOI DUE MESSE INSIEME…😡#javi7 #grandefratello pic.twitter.com/Z05thtr858 — Titty💫 (@Lara1492) February 23, 2025

Altri utenti commentano: “Queste due non hanno idea di cosa significhi una relazione sana, in cui non si urla, ci si rispetta, si ascolta l’altro e si protegge in silenzio. Nessuno deve prevaricare sull’altro”. E aggiungono: “Ma perché rosicano così tanto? Lui non vi calcola nemmeno, poverette voi!”. Secondo alcuni, Shaila e Chiara sono solo invidiose: “Continuare a chiamarlo ‘piccione’ dimostra che non hanno superato del tutto il loro passato. Dicono che non ha polso, che sta sotto. Quando usciranno, Chiara e Gatta dovranno ridimensionarsi molto velocemente“.