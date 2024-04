Grande spavento per i fan di Simona Ventura, la conduttrice poco fa in diretta è stata colta da un problema di salute. È stata lei stessa a interrompere la trasmissione che conduce su Rai Due per avvisare la regia che qualcosa non andava e chiedendo aiuto. Poi la trasmissione è ripresa.

Quello che è successo in diretta a Citofonare Rai 2 ha lasciato il pubblico in studio impietrito e i telespettatori a casa a bocca aperta. Il problema si è manifestato mentre Simona stava parlando nel salotto della trasmissione con l’altra conduttrice, Paola Perego, e con Gabrielle Cirilli, che le sono stati subito vicini e hanno cercato di tranquillizzare Ventura in tutti i modi.

Citofonare Rai 2, paura in diretta per Simona Ventura. La trasmissione si ferma

Simona Ventura è stata colpita da una paralisi facciale, parziale. Un problema non da poco per la presentatrice impegnata in onda con il suo programma. Simona è riuscita comunque ad andare avanti, dimostrando ancora una volta di essere una grande professionista nel suo mestiere.

Fermi tutti. E’ stata Simona Ventura a dare l’allarme rivolgendosi al regista e spiegandogli come doveva comportarsi con l’inquadratura, visto quello che stava succedendo: “Sergio ti tolgo all’impaccio. Puoi riprendermi anche a piano americano, da ieri ho mezza faccia bloccata, non è niente di che , il freddo, mi sto curando”.

Simona Ventura a quel punto ha cercato di nascondersi dietro una pianta che stava sul tavolino davanti a sé, forse imbarazzata per quel problema di salute. Ma subito Paola Perego l’ha rincuorata: “Sei bellissima lo stesso”, le ha detto la collega.

La trasmissione è ripartita, poi la presentatrice ha fatto un post su X per chiarire ai suoi fan le sue condizioni di salute: “Ragazzi succede: l’importante è che è assolutamente transitorio!! Mai mollare”.

Ovviamente i telespettatori si sono preoccupati. Alla conduttrice sono arrivati tanti messaggi da parte di chi voleva saperne di più e da chi spiegava di aver avuto un problema simile in passato e che poi tutto si era risolto.

Ragazzi succede: l’importante è che è assolutamente transitorio!! Mai mollare 🩷🩷 #citofonarerai2 pic.twitter.com/1qE3B3LoOY — Simona Ventura (@Simo_Ventura) April 7, 2024

“È successo anche a mia mamma alcuni anni fa – ha scritto uno – Ma passa!”. “Paresi del settimo nervo facciale. Tanto spavento ma poi cura di cortisone e passa. L’ho vissuto anche io”, racconta un altro. Un utente del web consiglia alla conduttrice di “fare qualche trattamento di cranio-sacrale”. Un altro ha esclamato: “O miseria ladra, mi so tanto spaventata per te Simo, mi sono collegata da poco e non sapevo, grazie x averci messo al corrente e, in bocca al lupo per una pronta guarigione!!! Ti voglio tanto bene, come fossi di famiglia”. Tanto affetto ricevuto sarà di aiuto a Simona Ventura per riprendersi.