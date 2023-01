Patrizia De Blanck è uno dei personaggi famosi più controversi del mondo dello spettacolo e del jet-set italiani. Irriverente e senza peli sulla lingua, la contessa si è sempre distinta per la sua schiettezza e le sua frasi fuoriluogo durante le sua ospitate in televisione o la partecipazione ai reality show.

Mercoledì 4 gennaio la contessa è stata ospite di Oggi è un altro giorno e ha parlato della sua vita e delle sua avventure amorose. La vita privata di Patrizia De Blanck è stata abbastanza movimentata. Nel 1960 ha sposato con 1960 con l’aristocratico inglese Anthony Leigh Milner, matrimonio naufragato dopo pochi mesi perché il baronetto fu colto in flagrante adulterio con il suo migliore amico.

Leggi anche: “Un amante come lui nessuno…”. Patrizia De Blanck e l’amore col vip. Per anni lo ha tenuto nascosto





Patrizia De Blanck, la frase su Yves Montand imbarazza Serena Bortone

Nel 1971 ha sposato in seconde nozze Giuseppe Drommi, console di Panama, padre di Giada, unica figlia della contessa. Drommi è morto nel 1999. Bella al punto da far perdere la testa a tutti Patrizia De Blanck. Anche a uomini come Franco Califano, “Non fu solo un’avventura come si crede, ma una vera storia d’amore. Franco mi adorava e anch’io ero molto presa da lui. A rendere particolarmente intrigante il nostro legame era la nostra appartenenza a mondi diversi, che si attraevano e si respingevano a un tempo” aveva rivelato Patrizia De Blanck al settimanale Oggi.

A Oggi è un altro giorno, Patrizia De Blanck ha parlato anche della sua storia d’amore con Yves Montand. Nome d’arte di Ivo Livi (Monsummano Terme, 13 ottobre 1921) Yves Montand è stato un cantante e attore italiano naturalizzato francese. La contessa ha raccontato di un Capodanno trascorso con il cantante (all’epoca sposato) e Serena Bortone ha cercato di indagare chiedendole se lui cantasse per lei. “Cantava? Oh Dio, non mentre tro***va”, ha detto la De Blanck scatenando l’imbarazzo della conduttrice.

Patrizia De Blanck: “Ecco come è andato a finire il Capodanno con Marina Ripa di Meana” #OggièUnAltroGiorno pic.twitter.com/1QkxbESWwD — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) January 4, 2023

“Però cantava fuori dalle cose, cantava”, ha detto Patrizia De Blanck spiegando di essere così spontanea da non rendersi conto delle frasi che possono imbarazzare gli altri. L’intervista è andata avanti e la contessa ha spiegato di essere stata scoperta dalla moglie del cantante. “E capirai, non sono una che non si fa notare. Questa ha cominciato a urlare come una pazza. Che poi se veniva a Montecarlo succedeva un macello perché a me se mi fai qualcosa ti tiro un cazzotto”, ha detto. A questo punto Serena Bortine è intervenuta per dire che la violenza non è mai una soluzione. Ma Patrizia De Blanck non è sembrata d’accordo: “La violenza fisica quando ci vuole”.