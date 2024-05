La conduttrice più bella della tv presto mamma. Ci siamo davvero, manca pochissimo. Ce lo fa sapere lei con un annuncio via social. Infatti ha pubblicato proprio ora un paio di scatti che parlano chiaro. Pancione in primo piano, il piccolo è in arrivo. E’ iniziato conto alla rovescia.

Che gioia per il volo tv. I telespettatori in questi mesi di sua assenza dal piccolo schermo non le hanno fatto mai mancare il loro supporto e il loro amore. Lei li ricambia con due fotografie che la ritraggono raggiante con il pancione bene in vista. Il primo scatto è un selfie davanti allo specchio. L’immagine è accompagnata da tre parole: “Nido, approdo, radici”. La seconda fotografia invece è più artistica: lei di profilo con un cappello di paglia appoggiato sull’addome: “Coming soon, il nono mese”.

“Coming soon”: la conduttrice più bella della tv annuncia la cicogna

La cicogna social ha fatto impazzire i fan, che si sono scatenati sotto nei commenti: “Sta per arrivare il giorno più bello della tua vita Sei bellissima”; “Tanta felicità ad una mamma meravigliosa che sprizza felicità… anche al papà che ha dimostrato subito quanto ti ama”; “sei al massimo splendore, bellissima, il tempo vola ci siamo”, In mezzo a tanti complimenti c’è anche chi vuole sapere quali sono i piani della super mamma vip dopo il lieto evento: “Manca poco, ritornerai poi in tv?”.

Momento di felicità totale per Roberta Morise, 38 anni, e per il suo compagno, lo chef Enrico Bartolini (44): sta per nascere il piccolo Gianmaria. I due possono hanno bruciato le tappe. L’inizio della loro relazione infatti risale allo scorso agosto, appena un mese dopo Roberta Morise ha scoperto di essere in dolce attesa.

Lei ha assicurato che nonostante stessero insieme da poco, non hanno avuto “timori né titubanze” quando hanno saputo che sarebbero diventati genitori. Per Enrico Bartolini è il quarto figlio. Quanto al momento del parto che si avvicina sempre di più, la conduttrice non ha dubbi: “Vorrei un parto naturale con Enrico accanto”.

Il prossimo agosto poi Roberta ed Enrico convoleranno a nozze. “Il matrimonio sarà al tramonto, all’aperto, in Toscana all’Andana, dove ci siamo visti per la prima volta. Sarà una festa bucolica e il mio amico, il conduttore Alberto Matano, celebrerà le nozze. Accanto avremo le persone care, la famiglia, canteremo e balleremo. E con noi ci sarà anche il nostro bambino: avrà tre mesi, che emozione! A volte, quando sono lì che organizzo, che studio i dettagli della cerimonia, sento Gianmaria che si muove nella pancia. Allora guardo Enrico e penso che la vita mi ha regalato tutte le gioie che ho sempre sognato”.