Presto papà. Il volto di Canale 5, che il pubblico ha conosciuto in uno dei programmi più seguiti dell’estate, assaporerà la gioia di diventare genitore per la prima volta. L’annuncio è arrivato su Instagram, dove spiega il motivo della sua recente assenza sul social. “In questo periodo sono stato un po’ assente sui social e stasera vi dirò perché. La mia vita sta cambiando”, ha anticipato in una Storia il 32enne. Poi, come promesso, ha dato la notizia ai suoi follower. Lieta notizia.

“Aspettando te..”, ha scritto nella didascalia del post l’ex volto del reality di Canale 5, rivolgendosi al bebè in arrivo che, stando a piccoli dettagli che si scorgono dal post, pare sia un maschietto. Fiocco azzurro, dunque, per il futuro papà e la futura mamma, che condivide lo stesso identico post. Foto del test di gravidanza, dell’ecografia e di una tutina per il piccolo in arrivo.

Presto papà: gioia per il volto del reality di Canale 5

Sarà dunque papà per la prima volta Massimo Colantoni, ex protagonista di Temptation Island 2019. Aveva partecipato con la fidanzata di allora, Ilaria Teolis. Ai tempi del reality non è stato molto apprezzato dai telespettatori per gli atteggiamenti inappropriati avuti con due tentatrici. Ricordate? Ilaria era a pezzi e il pubblico dalla sua parte. Alla fine, poi, la rottura definitiva. Ora lavora tra Roma e Milano ed è proprio nel capoluogo lombardo che ha conosciuto Denise Lo Giudice, la sua compagna adesso in dolce attesa.

Denise Lo Giudice è nata il 22 settembre 1988, ha 34 anni e non aggiorna tantissimo il suo profilo Instagram. Sta insieme a Massimo Colantoni da poco meno di un anno ma sin da subito i due hanno dato vita a una storia importante, nonostante la distanza che li ha portati in più occasioni a stare lontani.

E ora il grande annuncio. Sono pronti a iniziare un nuovo capitolo della loro vita diventando rispettivamente papà e mamma. Denise Lo Giudice è incinta da qualche mese, ma prima di condividere la bella notizia con i fan i due hanno voluto aspettare che tutto fosse sotto controllo. Auguri!