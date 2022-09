Per anni in tanti si sono chiesti se Paolo Fox fosse o no fidanzato, ma la sua riservatezza è sempre stata totale. Praticamente mai si era riuscito a scoprire qualcosa sul suo lato strettamente privato, ma ora l’astrologo ha deciso di fare un’eccezione e di aprirsi completamente con il pubblico. A permettere tutto questo è stato anche Salvo Sottile, che gli ha posto domande specifiche nel corso della trasmissione I fatti vostri. E da qualche ora a questa parte sappiamo sicuramente molto di più del grande esperto dell’oroscopo.

Prima di dirvi cosa Paolo Fox ha detto a proposito del fatto se sia fidanzato o meno, l’uomo non ha non potuto toccare l’argomento legato al suo lavoro: “Pur di seguire la passione per le stelle ho lasciato il posto fisso. Si parla di quando era vivo Vivaldi, dopo qualche anno ho capito che quella non era la mia strada. Non avevo altre alternative e avevo due chance: fare la guardia forestale o il proiezionista, ero affascinato dall’idea di quest’uomo che lanciava il film. Comunque amo molto anche il ciclismo”.

Paolo Fox parla del suo privato: “Io fidanzato? No, sono single”

Inoltre, Paolo Fox, che ha svelato qualcosa in più sulla sua sfera sentimentale e fugato ogni dubbi sulla classica domanda: “Ma è fidanzato o no?”, si è anche soffermato su un’altra sua grande passione: “Da bambino ero tanto caruccio, buono e ho avuto molta fortuna negli anni Ottanta. Vestivo di bianco ed era già scritto nelle stelle, avevo un orsacchiotto che ho distrutto strada facendo e questo amore mi ha dato tanto perché sono passato a gatti e cani. Ho davvero una grande passione nei confronti degli animali”.

A proposito dell’amore, Paolo Fox ha annunciato di non essere impegnato: “Se ora sono innamorato? In questo momento sono single, ma mi trovo molto bene con gli animali. La presenza di un animale in casa è un grande riferimento, poi l’animale non ti guarda e non ti conta i follower. Ora ne ho tre, loro si chiamano Hobbit, Quacker e Rio. Comunque tornando agli oroscopi, ho iniziato a farli a 16 anni e ho cominciato pensando fosse una cosa assurda. Facendo gli oroscopi al liceo ho iniziato a vedere che vi era una corrispondenza nel carattere”.

Infine, Paolo Fox ha aggiunto a I fatti vostri: “A volte mi faccio l’oroscopo da solo e l’unica volta in cui non gli ho dato retta mi sono trovato male. Questa è una cosa che gioca a mio sfavore, se trovo un segno che per me non è adeguato mi tiro indietro magari sbagliando”. E chissà se prima o poi non troverà l’anima gemella.