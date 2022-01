Novità sull’astrologo Paolo Fox, dopo la sua preoccupante assenza a ‘I Fatti Vostri’, che aveva allarmato il pubblico. I conduttori Salvo Sottile e Anna Falchi non avevano infatti riferito nulla e la sua mancata presenza era passata in silenzio, senza che ci fossero spiegazioni ufficiali. Adesso è stato il diretto interessato a rompere il silenzio e a spiegare cosa sia successo. Ha dunque voluto chiarire definitivamente i motivi che lo hanno costretto a non recarsi nello studio della trasmissione Rai.

C’era la possibilità che Paolo Fox avesse potuto cominciare la quarantena perché a contatto con un positivo, ma non essendoci spiegazioni il mistero è grande. Ricordiamo che lui in televisione è anche stato protagonista nella serie tv ‘L’Ispettore Coliandro’ e ha interpretato se stesso nel film ‘Ma tu di che segno 6?” del 2014. Poi cinque anni fa è anche stato invitato da Milly Carlucci come ospite di ‘Ballando con le stelle’ su Rai 1. Ma vediamo adesso cosa ha annunciato ai telespettatori.

Non è mancata nemmeno una piccola vena polemica da parte di Paolo Fox, che ha deciso di intervenire telefonicamente a ‘I Fatti Vostri’ per spiegare cosa gli sia capitato. In primis Sottile e la Falchi hanno precisato: “Il nostro Paolo Fox sta bene, così tanto bene che è qui con noi oggi al telefono”. Poi è iniziata la dichiarazione dell’astrologo, il cui oroscopo è attesissimo da milioni di italiani, che ha fatto definitiva chiarezza e ha stoppato sul nascere tutte le indiscrezioni negative sul suo conto.





Queste le ragioni dell’assenza di Paolo Fox dal piccolo schermo: “Ho avuto il Covid, voglio rassicurare tutti i giornali e soprattutto quelli che inventano le notizie solo per dei click. Stiamo raggiungendo un livello davvero basso, torno ma se non torno sappiate che state andando benissimo. Vi voglio bene, l’oroscopo possiamo farlo anche in altre occasioni”. Non ha riferito la data del suo ritorno in televisione, ma ha comunque preannunciato che ben presto potremo rivederlo all’opera.

Presumibilmente a Paolo Fox non sono stati graditi alcuni articoli, in cui si paventava la possibilità che potesse essere stato escluso da ‘I Fatti Vostri’. Invece i conduttori hanno preferito mantenere il silenzio solo per preservare la sua privacy, ma non c’è assolutamente nulla di vero su un possibile suo addio. A stretto giro di posta l’astrologo tornerà protagonista con il suo oroscopo su Rai 2.