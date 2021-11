Paolo Del Debbio è il conduttore di Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e attualità che va in onda il giovedì su Rete4. Dalla scorsa edizione ha stupito tutti presentando una nuova versione di sé: dimagrito e decisamente in forma. È passato da una taglia 62 a una 52 e anche il suo look di conseguenza è stato completamente rivoluzionato. Lui stesso in una intervista al Corriere della sera aveva spiegato così la sua trasformazione.

“Ho mangiato meno, mi sono affidato a un medico e ho perso 27 chili. Ho un’età in cui lo stile di vita non andava più bene per la salute e mi sono piano piano sistemato. Tutto qui”, ha detto il giornalista, sorpreso per il clamore che ha suscitato il suo cambiamento di immagine. “Facendo corna, toccando ferro all’italiana e legno alla francese, non sono mai stato meglio. Mi sento meno affaticato, più sciolto, cammino più leggero e il cervello è più veloce. Poi, di sicuro, la dieta non è partita da una considerazione estetica, ma di salute. Dopodiché, sentirsi anche meglio con sè stesso non è una cosa brutta”.

Paolo Del Debbio ha definito una “tortura coreana” il primo mese e mezzo di dieta, quando tutti i sacrifici fatti sembravano non dare i risultati desiderati: “Devi cambiare la testa. Hai fame, ma il problema non è il cibo, quanto evitare di ritenere il cibo una via di fuga, una copertina di Linus. Magari arrivi a casa dopo una giornata di lavoro e mangi o bevi più del dovuto”.





Inizialmente qualcuno ha pensato che dietro la trasformazione di Paolo Del Debbio ci fossero problemi di salute. E, invece, nulla di tutto questo. Il conduttore sta bene, prosegue tranquillamente a sua vita: ha solo iniziato a mangiare meglio e ha modificato il suo stile alimentare. Una scelta drastica che lo ha portato a perdere quasi 30 chili. Alla dieta si è aggiunto un cambio di look: si è fatto crescere la barba e in questo nuovo modo si è presentato in tv.

Come riporta ilmessaggero.it, il conduttore ha perso la bellezza di 27 chilogrammi grazie alla dieta. Si apprende anche che Del Debbio si è affidato a uno specialista e che alla dieta abbina anche molto movimento, fondamentale per rifinire e mantenere la linea. “Si muove molto e mangia molto meno”, spiega il quotidiano capitolino. E ancora, si scopre che ha tolto dalla sua dieta tutto ciò che fa ingrassare, optando in prevalenza per verdure, carne e pesce. Il risultato è sotto gli occhi di tutti.