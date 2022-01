“Scusa, Mara”. Domenica In, Paolo Del Debbio crolla di fronte alla Venier: il racconto choc, poi le lacrime

Si racconta e non si risparmia Paolo Del Debbio, il famoso e amato giornalista Mediaset, a Domenica In. Una testimonianza dolorosa e commovente la sua, ospite di Mara Venier per presentare il libro ‘Le 10 cose che ho imparato dalla vita’ e per parlare della storia di suo padre. E proprio parlando del papà che il conduttore di ‘Dritto e Rovescio’ ha avuto un crollo emotivo, scoppiando in lacrime dopo essere stato sopraffatto dalla sofferenza.

Per chi non lo sapesse, Del Debbio è figlio di un deportato che fu condotto durante la Seconda Guerra Mondiale nel campo di concentramento e smistamento nazista di Buchenwald, sito a circa 40 chilometri da Berlino. Del Debbio ha quindi spiegato che suo padre fu catturato in Grecia nell’aprile del 1943. Nel campo di prigionia trascorse due anni esatti, venendo liberato dagli americani nel 1945. Arrivò poi a Lucca, sua città natale, il 15 agosto, tramite dei mezzi di fortuna e dopo essere stato rimesso in sesto dagli statunitensi. Paolo Del Debbio racconta: “Gli americani gli diedero da mangiare pian piano”.

“Mio padre pesava 40 chili, rimetteva tutto quello che mangiava perché non era più abituato. Dalla Germania fino a Verona ha viaggiato prima su un camion che portava della frutta e poi su uno di bestiame. E da Verona a Lucca la fece a piedi, 400 chilometri”. A questo punto Paolo Del Debbio scoppia a piangere e crolla: “C’era tutto il paese che li aspettava”.





E ancora Paolo Del Debbio: “Si era sparsa la voce che Alfio e Velio stavano tornando (Velio è stato il padre di Paolo, Alfio era un un altro deportato liberato). Non avevano notizie da due anni, per un paesino come quello fu una festa assoluta. Poi arrivò mia mamma e si vide la sensibilità contadina… Andarono tutti via per lasciarli soli”.

Con gli occhi pieni di lacrime, Paolo Del Debbio si ferma, singhiozzante. Mara Venier ha guardato il suo ospite, gli ha lasciato qualche secondo per farlo riprendere e poi ha cercato di confortarlo. “Guarda, sto come te Paolo“. Poi il giornalista di Dritto e Rovescio ha confessato: “Di quelle cose babbo ne parlava con grande difficoltà. Come fai a raccontare l’inferno?”.