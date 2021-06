“E mo’ so ca*** tuoi”. Paolo Bonolis, la reazione senza filtri sotto gli occhi della moglie Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli, dopo la conferma la reazione del marito. Paolo Bonolis non si trattiene e dopo la notizia che interessa la due dolce metà, non si tira indietro dal commentare. E il pubblico sarà dalla parte di Sonia Bruganelli nelle nuove vesti di opinionista del Grande Fratello Vip? I dubbi non sembrano esserci, eccezion fatta proprio da parte del marito dell’imprenditrice.

Non manca ironia nella reazione di Paolo Bonolis, ma non senza dimenticare anche la verità che, come molti sanno, accompagna da sempre la carriera professionale del celebre conduttore italiano. Nelle ultime ore, Sonia Bruganelli ha ricevuto la splendida notizia di essere stata confermata come opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Come non creare alte aspettative?

Non appena ricevuta la conferma, non poteva mancare anche la reazione di Paolo Bonolis che attraverso un post reso noto su Instagram: “E mo’ so ca…i tuoi Alfonso Signorini”. Ed effettivamente oltre a Sonia Bruganelli anche Adriana Volpe non mancherà di dire la sua nel salottino del reality show più seguito di sempre.





“Oggi si conclude una parentesi televisiva che porterò con grande emozione e orgoglio nel mio futuro professionale. Io vi aspetto a braccia aperte a settembre anche se sarò su un’altra rete, ma saremo sempre insieme e poi il mondo ci porta a fare tante belle esperienze. Questa è stata la più preziosa: Ogni Mattina su Tv8. Buone vacanze!”, ha affermato salutando il pubblico di Ogni Mattina. Ma cosa pensa nello specifico Paolo Bonolis? Non può che essere dalla parte della moglie, ma non senza esprimere liberamente la sua opinione. È accaduto di recente a proposito da Punto Zeta di fronte alle telecamere di Tommaso Zorzi. Cosa pensa il conduttore del Grande Fratello Vip?

“Non mi appassiona il genere. La guarderò qualche volta, sai ci sono dei doveri familiari…purché quel giorno non giochi qualche squadra di calcio!”. L’altra rete a cui Adriana Volpe ha fatto riferimento dovrebbe essere proprio Canale5 e il programma il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Non resta che attendere settembre.