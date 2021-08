Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, la foto conquista una cascata di cuori. Non è del tutto scontato per la moglie di Paolo Bonolis andare incontro a qualche apprezzamento. È bastata una sola foto, questa volta, per colpire l’attenzione di molti fan e meritare like mai visti così tanto numerosi nel giro di poche ore.

L’amore per la famiglia va sempre al primo posto. Una priorità imprescindibile per Sonia Bruganelli che decide di mostrare a tutti lo scatto dei figli di Paolo Bonolis nati sia dal loro matrimonio che dalla precedente relazione del conduttore con la psicologa americana.

Belli, sorridenti e soprattutto affiati e complici, il gruppetto si mostra unito e felice durante le vacanze estive con mete sia italiane che estere. Nello specifico ad apparire in foto Stefano e Martina Anne Bonolis, nati dal matrimonio con la prima moglie, Diane Zoeller, e Silvia e Adele, nate invece da quello con Sonia Bruganelli.





E ifan non possono che ammirare il grande lavoro compiuto da tutti. Non è scontato, infatti, scoprire così tanto affiatamento eppure la foto mostra a tutti che l’amore vince su tutto e che con un po’ di impegno può accadere: “Doppia coppia” scrive Sonia Bruganelli a corredo dell’immagine.

Ma cosa sappiamo di loro? Si parte da Stefano, un Bonolis junior per somiglianza con papà e per la squadra del cuore prescelta, poi ci sono Martina Anne, da poco diventata mamma facendo di Paolo nonno per la prima volta, e Silvia, oggi 18enne. La più piccola di tutti è Adele. Unico assente in foto è Davide, 17 anni a zonzo per le splendide spiagge sarde ma sempre nella stessa vacanza in famiglia.